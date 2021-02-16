زكي عباس: مصر الوحيدة بالشرق الأوسط في تحقيق نمو اقتصادي مع كورونا

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، إن إصدار معهد التمويل الدولي، تقرير، والذي أشاد فيه بتحقيق معدلات نمو إيجابية للاقتصاد المصري، يؤكد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي، والتي انتهجتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة الماضية.

وأضاف عباس، في بيان، أن إشادة جاربيس إيرادين، رئيس قطاع الأبحاث في دائرة الشرق الأوسط بمعهد التمويل الدولي بالأوضاع الاقتصادية في مصر، تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا المُستجد، ومواكبة الأزمة العالمية باتخاذ العديد من القرارات السريعة منها الصحية والاجتماعية والمالية والنقدية، يعكس حرص القيادة السياسية على مواكبة الأزمات والعقبات الطارئة، دون تأثر بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي.

وأكد عضو مجلس النواب، أنّ معدل النمو في مصر وصل إلى 5.6% خلال عام 2018/2019، مقارنة بـ5.3% خلال عام 2017/2018، و4.2% عام 2016/2017، و4.3% خلال عام 2015/2016، و4.4% خلال عام 2014/2015، و2.9% خلال عام 2013/2014 ليستمر معدل النمو في الصعود لتحتل مصر الآن المرتبة الأولى لأهم اقتصادات الشرق الأوسط.

واوضح زكي عباس، أنّ مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي نجحت في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا، مُذكرًا أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لتعزيز وتشجيع البيئة الاستثمارية.

فيروس كورونا

وانتشر فيروس كورونا في العالم مطلع العام الماضي 2020، قادما من مدينة ووهان الصينية، وهو الفيروس التي تسبب في وفاة ما يقرب من 2.5 مليون، وإصابة ما يقرب من 110 مليون مصاب، وقد اتخذت الحكومة المصرية العديد من الاجراءات الاحترازية منذ بداية الجائحة، وذلك للحد من الفيروس اللعين، وكان على راسها غلق دور المناسبات وأماكن التجمعات، كما أنه شددت على ارتداء الكمامة وعلى التباعد اجتماع، مع تطبيق الغرامات.