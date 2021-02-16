السيسي: مصر لم تصل في أي فترة لانخفاض سكاني زي باقي الدول.. لحد دلوقتي إحنا الأعلى تعدادا

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على حديث الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بِشأن المستهدف في تنظيم الأسرة وتحديد النسل، ومقارنتها بين مصر وإيران وماليزيا وكورويا الجنوبية، مؤكّدًا أنَّ مصر لم تصل في أي فترة من فتراتها لنسبة الانخفاض التي وصلت لها بعض هذه الدول.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات اليوم: «احنا موصلناش أبدًا على مدار حتى الفترات اللي انخفضنا فيها لنفس المعدلات اللي انخفضت بيها الدول التانية، والدليل إن احنا في أفضل حالتنا كان 3.3 طفل سنة 2000، وغيرنا كان فين؟ كان 1.5 و2.1 و2.8، يعني احنا برضه موصلناش أبدًا لمعدلات معتبرة محطوطة في الاعتبار».

رئيس الجمهورية: انتوا مش في 2011 عملتوا ثورة لتحسين أحوالكم.. اعرفوا إنها مش هتتحسن إلا بمعدل سكان يتناسب مع قدراتنا الاقتصادية

وأضاف رئيس الجمهورية: «الدول دي بالكامل عدد سكانها حتى الآن أقل بكتير مننا باستثناء دولة زي إيران، أفتكر هي الأكتر من بقيت الدول، واحنا طبعا الأكبر من الكل دلوقتي».

وتابع السيسي: «حتى السيناريو اللي الدكتورة هالة بتطلبه مننا ده في تقديري سيناريو رغم إنه أمل الحكومة وهتجتهد فيه، لكن أنا بقول لكم بطبيعة الحال أنا لما أعمل إجراءات، بحب أحقق نجاح دايمًا في أي مستهدف بشكل غير مسبوق».

وشدد الرئيس السيسي، على أهمية مواجهة الزيادة السكانية وتحديد النسل: «ولو انتوا عاوزين تعملوا للدولة المصرية ولأولادكم أنا عايز أقول لكم على حاجة هامة، هو انتوا مش في 2011 عملتوا ثورة وخرجتوا عشان تحسنوا من أحوالكم؟ كان المفروض إن الناس تعرف إن الأحوال مبتتحسنش إلا إذا كان معدل نمو سكاننا يتناسب مع قدارتنا الاقتصادية، وقدرتنا في التشغيل والموازنة العامة للدولة اللي هتنفق على العدد ده، ونصيب الإنسان كام».

وأضاف رئيس الجمهورية: «أنا قولت لكم الكلام ده قبل كدة، وقولت دولة زي مصر وتعدادها طالما ده متحققش فيها انخفاض سكاني، انتوا مش هتشعروا إن فيه إنفاق حقيقي مناسب ليكم، يعني لو أنا 100 مليون النهاردة، أنا بقول لكم الرقم المناسب لـ100 مليون هو تريليون دولار، واللي هو تقريبًا بالمصري 16 ترليون جنيه».