توقعات طقس 72 ساعة.. استمرار الموجة الباردة وسقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس على مدن ومحافظات مصر، خلال الـ3 أيام المقبلة، وذلك في الفترة من الأربعاء الموافق 17 فبراير، حتى الجمعة 19 فبراير.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنّ طقس الأربعاء سيكون باردا نهارًا شديد البرودة ليلاً على القاهرة الكبرى، وكذلك على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فيما يكون مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلاً على السواحل الشمالية الغربية.

ومن المتوقع سقوط الأمطار في العديد من الأماكن في مختلف الأنحاء، وسيكون هناك أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار غزيرة تصل لرعدية على السواحل الشمالية الغربية، بينما ستسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على الوجه البحري، وستكون خفيفة إلى متوسطة على شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة الأربعاء 17 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 12 والصغرى 06.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 12والصغرى 06.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 12 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 13 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 9.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 13 والصغرى 04.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 06.

درجات الحرارة يوم الخميس 18 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 07.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 7.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 9.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 4.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 7.

درجات الحرارة يوم الجمعة 19 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 099.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 09.