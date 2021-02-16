محافظ قنا: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية، وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وأكد المحافظ، في تصريح له اليوم، أنه تم تفعيل غرفة العمليات بالديوان العام للمحافظة ومديريات الخدمات والوحدات المحلية لمتابعة ما يتم من أحداث والتعامل معها بشكل فوري موجها إلى إرسال تقارير يومية إلى المحافظة لمتابعة تطورات الوضع.

وشدد محافظ قنا على مراجعة معدات التدخل السريع الموجودة بالوحدات المحلية والمؤسسات الحكومية وكذلك معدات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها للتعامل الفورى مع أى حدث طارئ بهدف الحد من الخسائر المحتملة كما وجه بمراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية.

وأكد الداودى على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة لاسيما شركة مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة المرور ومديرية الأمن والحماية المدنية لإتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.