غرفة عمليات وسيارات دفع رباعي.. خطة الداخلية لمواجهة الطقس السيئ

وضعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمرور، خطة لمواجهة حالة الطقس غير المستقر، في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر وأمطار في الأيام المقبلة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين أثناء القيادة على الطرق.

ومن جانبه وجه اللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة للمرور، بالدفع بسيارات الإغاثة والدراجات البخارية والأوناش وسيارات الدفع الرباعي على الطرق.

خطة المرور لمواجهة الأمطار

- كما جرى تدشين غرفة العمليات بالتنسيق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، في إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة موجة الأمطار.

- كما جرى التنسيق مع المحافظات لإرسال سيارات شفط المياه لتسهيل وتيسير الحركة المرورية، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الأمنية والدراجات البخارية، والأخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن حالة الطرق.

- وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الأحياء، لتوفير سيارات شفط مياه بالقرب من الأنفاق لسرعة سحب مياه الأمطار المتوقع سقوطها اليوم، لسرعة تسيير الحركة المرورية.

- وفي حالة وجود أعطال أو حوادث، يتم الاتصال على رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة 01221110000.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.