بالأسماء.. «الصحفيين» تعلن كشوف 173 متقدما للقيد بجدول المشتغلين

أعلنت نقابة الصحفيين اليوم كشوف أسماء 173 متقدما للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين، ومن المقرر أن يتم انعقاد لجنة المشتغلين الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير الجاري، وكانت اللجنة تلقت خلال الفترة من 17 يناير وحتى 23 يناير الماضي أوراق المتقدمين للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين.

وشددت لجنة القيد في إعلانها على المتقدمين بضرورة ارتداء الكمامة والفاز الطبي أثناء الحضور كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا المستجد، وأوضحت اللجنة أنها ستنعقد في الخامسة مساء الثلاثاء 23 فبراير الجاري.

وفيما يلي كشوف الأسماء:

لجنة تحت التمرين

وقررت اللجنة تلقي أوراق المتقدمين للقيد بجدول تحت التمرين والحصول على عضوية النقابة، منذ 31 يناير الماضي حتى 15 فبراير الجاري، قبل أن تمد فترة التقديم حتى 10 مايو المقبل، وشددت اللجنة في بيان عنها على ضرورة مراعاة كل الإجراءات الاحترازية خلال تقديم الأوراق بمقر النقابة.

وقال محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه تم الاتفاق داخل المجلس على مد تلقي طلبات التقديم للجنة القيد تحت التمرين حتى العاشر من مايو المقبل، لأول مرة لمنح مزيدا من الوقت للصحف والزملاء الجدد للانضمام إلى النقابة بعد اكتمال كل الإجراءات، خاصة وأن هناك صحفا وفق تقرير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لا تزال تحتاج إلى وقت لتوفيق الأوضاع.

وأكد «شبانة»، بحسب بيان سابق، أن مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان حريص على تكويد الصحف التي تنتهي من الإجراءات القانونية المطلوبة، وقامت بتوفيق أوضاعها، مشيرًَا إلى أن هناك بعض الخطوات التي يجب الانتهاء منها أولا لتكتمل قانونية انضمام الصحف الجديدة للنقابة.

وأضاف أنه شخصيا اتفق مع المجلس على الانضمام للجنة تقييم الصحف الجديدة ليواصل مع زملائه أعضاء اللجنة العمل للانتهاء من هذا الأمر بأقصى سرعة، مشيرا إلى أن اللجنة ستجتمع قريبا.

وأكد «شبانة»، أن التدقيق في الخطوات القانونية الخاصة بالصحف الجديدة هو ضمان للزملاء الجدد قبل أن تكون إجراءات ملزمة، مشيرا إلى أن المجلس اتفق على إنهاء هذا الأمر بما يتماشى مع مصلحة الزملاء.