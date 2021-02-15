«الصحفيين» تعلن قواعد وإجراءات الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة، قواعد واجراءات الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس، التي تتضمن تقدم طلبات الترشح في «القاعة المستديرة» بالدور الثالث بمبنى النقابة، إلى اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، والمشكلة من عدد من قدامى أعضاء النقابة في جدولي المشتغلين والمعاشات، إضافة إلى الأعضاء الستة الباقين من مجلس النقابة، وفقا لقانون النقابة.

شروط العضوية والنقيب

وينص قانون نقابة الصحفيين أيضا، حق الأعضاء المشتغلين ممن أمضوا ثلاث سنوات بهذا الجدول، في التقدم للترشح لعضوية المجلس، أما منصب النقيب، فيشترط أن يكون العضو أمضى عشر سنوات على الأقل بجدول المشتغلين.

وبحسب البيان الأول الصادر عن اللجنة اليوم، فإنه في كل الأحوال، يجب ألا يكون وقعت على العضو عقوبات تأديبية لم تسقط حتى تاريخ الاجتماع، ويطلب كل المرشحين تقديم صورة من كارنيه النقابة (2020)، وتمغة صحفية بقيمة (100 جنيها) للترشح للعضوية، و(200 جنيه) للمتقدمين للترشح على مقعد النقيب، ويلتزم المتقدمون للترشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بكل القواعد التي ستعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي.

تلقى طلبات الترشح الخميس

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قرر في اجتماعه الأخير بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لـ6 من أعضاء مجلس النقابة، والمقرر لها 5 مارس المقبل، لمدة 5 أيام اعتبارا من الخميس 18 فبراير2021، وحتى الاثنين (22 فبراير2021)، من الساعة 10 صباحا حتى الثالثة مساءً، باستثناء اليوم الأخير (الاثنين)، حيث يتم غلق باب الترشح في الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وأوضحت النقابة في بيانها، أنّه سيتم فتح باب التنازلات والطعون في الـ5 أيام التالية، «من 23 إلى 27 فبراير 2021»، تنتهي في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأخير، حيث يتم الإعلان في اليوم ذاته، الكشف النهائي للمرشحين للانتخابات.