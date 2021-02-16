طفلة للبيع.. جيران أسرة «رضيعة شبرا» يكشفون تفاصيل مأساوية

صدمة شديدة سيطرت على أهالي مدينة كفر شكر، في محافظة القليوبية، بعد واقعة اتهام زوجين من أبناء منطقة قصر الثقافة بالمدينة، بعرض طفلتهما الرضيعة للبيع مقابل مبلغ 50 ألف جنيه، مؤكدين أن هذا التصرف خارج عن إرادة الزوجين، بسبب ظروفهم الصعبة، بجانب معاناة الأم من مرض نفسي، حاولت بسببه الانتحار منذ فترة، على حد قولهم.

أمام منزل بسيط بالمدينة، تجرى لواجهته أعمال إصلاح وترميم، تجمع جيران الزوجين، في صدمة من الواقعة التي هزت المنطقة، مؤكدين أن الزوجين كانا يعيشان في حالهم، حيث يعمل الزوج فني كهربائي باليومية، والزوجة ربة منزل، مشيرين إلى أنهما تزوجا منذ سنتين ونصف، ولديهما طفل يبلغ من العمر عام وبضعة شهور، إضافة إلى الطفلة الرضيعة، بطلة الواقعة، تبلغ قرابة 6 شهور.

لمشاهدة البث المباشر : https://www.facebook.com/ElWatanNews/videos/279038446952446/

وبينما رفض أشقاء الأب، ويدعى «عبد العزيز الصياد»، الإدلاء بأي تصريحات حيال الواقعة، مؤكدين أن لا دخل لهم أو صلة بالموضوع، وأنهم علموا بتلك الواقعة من وسائل الإعلام، بعد أن أبلغوا الشرطة في نطاق محل سكنهم بكفر شكر، باختفاء المتهمين منذ يومين، دون أن يعلموا عنهما شيئاً، بعد أن أخبروهم بخروجهم لشراء بعض الاحتياجات من مدينة بنها المجاورة، ليفاجئوا بواقعة عرض طفلتهما للبيع بمبلغ 50 ألف جنيه، وأنهما انتقلا للإقامة في شبرا الخيمة.

وأوضح أشقاء الأب أنهم رغم ظروف شقيقهم الصعبة، حيث يعمل بصورة غير منتظمة ولا يوجد أي مصدر دخل آخر له، فإنهم كانوا يساعدونه بين الحين والآخر، وأنهم علموا بتراكم الديون على شقيقهم، ولا يعلمون ماذا حدث منه تجاه واقعة بيع الطفلة، مشيرين إلى أن الأطفال تم تسليمهم إلى جدتهم لأمهم، في إحدى القرى المجاورة للمدينة لرعايتهم.

وقال «حسام شوقي»، موظف وأحد جيران الأسرة، إن حاجة الأب والأم للمال دفعتهما لارتكاب تلك الواقعة، مؤكداً أن الغرض من تلك الواقعة هو النصب، وأنهم انساقوا وراء بعض الإغراءات المادية تحت ضغط الحاجة والظروف المعيشية الصعبة، مشيراً إلى أن الأب «عبد العزيز»، عاش حياة صعبة هو وزوجته، بسبب عمله باليومية، بالإضافة إلى تراكم الديون عليه، وعدم قدرته على تسديدها، في ظل حصوله على قروض بمبالغ مالية كبيرة.

وأضاف أن والدة الطفلة عاشت في الفترة الأخيرة ظروفاً نفسية سيئة، دفعتها إلى محاولة الانتحار، وجرى إنقاذها، معتبراً أن واقعة عرض الطفلة الرضيعة للبيع تعكس تفكير الزوجين في الحصول على أي مبلغ مالي، دون التفكير في العواقب.

وناشد «عادل تعلب»، مدير بالمعاش، أحد الجيران، الجهات المسؤولة بمراعاة الظروف الصعبة التي دفعت الزوجين لارتكاب مثل تلك الواقعة، بسبب قلة خبرتهم في الحياة، حيث أنهما مازالا في مرحلة الشباب قليل الخبرة، وخاصةً الأم، مشيراً إلى أنه يجب مراعاة الظروف المحيطة بالواقعة.

وكانت نيابة قسم أول شبرا الخيمة قد قررت، في وقت سابق، إجراء تحليل الحمض النووي DNA للطفلة الرضيعة «ر.»، البالغة من العمر 6 شهور، بعد عرض والديها بيعها مقابل 50 ألف جنيه، وأمرت بتسليم الطفلة إلى جدتها لوالدتها، المقيمة بإحدى قرى مدينة كفر شكر، مع استمرار حبس الزوجين على ذمة التحقيقات.

وحاول المتهمان تبرير جريمتهما بقولهما إنهما اضطرا إلى عرض الطفلة للبيع بسبب حاجتهما الشديدة للمال، بعد تراكم الديون على الزوج، كما أشار الزوج إلى أنه خاض تجربة السفر للعمل في إحدى الدول العربية، ولكنه لم يوفق.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطاراً من مباحث الإنترنت تفيد برصد اتفاق بين ربة منزل وشخص يدعي أنه سعودى الجنسية، على بيع طفلتها بمبلغ 50 ألف جنيه، وذلك بعلم زوجها، الذي رافقها، ومعهما طفلتهما الرضيعة إلى مكان التسليم في ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، وفور وصولهما تم القبض عليهما من قبل الأجهزة الأمنية، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بحبس الزوجين على ذمة التحقيقات، وتسليم الطفلة إلى جدتها لوالدتها.