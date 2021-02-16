«الناتو» يبحث رفع عدد قواته في العراق 10 أضعاف

تبحث منظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» بعد غد الخميس، رفع عدد قواته في العراق من 500 إلى 5 آلاف عنصر، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل، نقلا عن وكالة أنباء رويترز.

ويعتزم وزراء دفاع حلف الأطلسي، بحث توسيع مهمة التدريب في العراق، فيما تعقد هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، اجتماعات لبحث هجمات أربيل، وفقا لقناة «سكاي نيوز»

وشهدت مدينة أربيل العراقية، هجمات صاروخية أسفرت عن إصابة 9 جنود أمريكيين ومقتل مدنى أجنبى.

وقال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، «نواصل جهودنا لعدم تحويل العراق إلى حديقة خلفية للصراعات»، قائلا: «هجوم أربيل الإرهابي يتزامن مع جهودنا لإبعاد العراق عن الصراعات»

وأضاف الكاظمى، «وجهنا بفتح تحقيق مشترك مع حكومة الإقليم للقبض على منفذي هجوم أربيل»، مشيرا إلى أن العمل الإرهابي الذي استهدف أربيل، يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق.

وأعلن التحالف الدولي، اليوم الثلاثاء، أن هجوم أربيل تم بواسطة 14 صاروخا، وأصيب 9 أمريكيين جراء الهجمات وقتا مدنى أجنبى ونفت إيران أي صلة لها بالهجمات الصاروخية التي استهدفت أربيل.

وطالب إقليم كردستان مجلس الأمن والأمم المتحدة، بأخذ هجمات أربيل بجدية.

أدانت مصر الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها مدينة أربيل أول أمس، معربة عن صادق تعازيها ومواساتها لحكومة العراق وشعبه ولذوي الضحايا في هذا الحادث الإرهابي البغيض، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت السعودية، إدانتها واستنكارها للاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق، قائلة: نرفض رفضا قاطعا استهداف أمن العراق والتأثير على سلامة أراضيه.

وأضافت: تابعنا بقلق الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار أربيل، وهذه الاعتداءات قد تقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق في محاربة الإرهاب.

وأدان مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهجوم على أربيل، كما أدانت الأردن والكويت والإمارات والبحرين هجمات أربيل.

كما أدانت أمريكا وبريطانيا هجمات أربيل، ودعت أمريكا العراق للتحقيق في الحادث.