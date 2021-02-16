«نيران صديقة» تقود لكشف شبكة شذوذ في الدقهلية أبطالها طلاب جامعيين

كشفت مباحث الدقهلية، اليوم، حقيقة اتهام شاب لطالبين بنشر صور خادشة للحياء له على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتبين وجود فيديوهات للمبلغ وهو يمارس الشذوذ الجنسي مع أحد شباب القرية، وبعد أن غافله أحدهم وتحصل على الفيديوهات من تليفونه المحمول.

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تلقى اللواء رأفت عبد الباعة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من «محمد ع. م.» 28 سنة حاصل على ليسانس آداب وتربيه ومقيم بإحدى قرى المركز، واتهم كلا من: «إبراهيم ج. ا.»، 19 سنة طالب بالفرقة الثانية بكلية آداب - جامعة المنصورة ، و«أحمد ا. ع.»، 19 سنة، طالب بالفرقة الثانية بكلية آداب - جامعة المنصورة ، ويقيمان بنفس القرية بنشر صور فاضحة وخادشة للحياء له على صفحة على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» حال ممارسته الشذوذ مع أحد الأشخاص مدعيا أنه على غير الحقيقة.

وتمكنت مباحث المركز من ضبط المبلغ عنهما، وبمواجهتهما في محضر الشرطة، أنكرا ما نسب إليهما، وقدما مقطعي فيديو للمبلغ حال ممارسته الرذيلة مع المدعو «حسان م. ر.» 22 سنة طالب بالفرقة الرابعة بكلية تاريخ وحضارة، جامعة الازهر، ومقيم بذات القرية.

وأضافا، في التحقيقات، أن المبلغ معروف عنه بين أهالي القرية سكنهم بأنه «شاذ جنسيا» وله مقاطع فيديو متداولة بين بعض الأشخاص بالقرية أثناء ممارسته الفجور مع سالف الذكر.

وضبطت مباحث طلخا الأخير، وبمواجهته، في محضر الشرطة، أقر بقيامه بممارسة الرذيلة مع المبلغ كونه شاذ جنسيا.

وبمواجهة المبلغ أقر بارتباطه بعلاقة صداقة بالمتهمين الأول والثاني، مضيفا بقيام الأول بمغافلته وفتح هاتفه المحمول وأخذ بعض الصور له يظهر فيها مع الأخير «حسان م. ر.».

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1899 لسنة 2021 جنح مركز طلخا، وجار العرض على النيابة العامة.