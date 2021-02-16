بيراميدز يغري حسام حسن بـ40 مليون جنيه

كشف مصدر داخل نادي سموحة عن توقيع حسام حسن، لاعب النادي السكندري مع بيراميدز، لينتقل إلى صفوفه رسميا بداية من الموسم المقبل، مقابل 40 مليون جنيه.

يأتي ذلك في ظل رغبة الفريق الأخير في دعم فريقه، وتجديد دمائه للمنافسة بقوة على البطولات التي يخوضها كالدوري المصري وكأسي مصر والاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية».

وأكد مصدر داخل نادي سموحة لـ«الوطن»، أن حسام حسن سينتقل لنادي بيراميدز، الصيف المقبل، مقابل 40 مليون جنيه للنادي السكندري.

وأضاف المصدر أن حسام حسن رغم أنه من اللاعبين الأساسيين في نادي سموحة، بإشادة الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامي، إلا أن إدارة النادي برئاسة فرج عامر لم تقف أمام مستقبل اللاعب للانضمام إلى فريق بيراميدز، الذي يعد من أندية القمة في الدوري المصري الممتاز.

وكان فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أكد بيع حسام حسن، في تصريحات عبر برنامج «مع شوبير»، المذاع على «راديو أون سبورت إف إم» لأحد أندية الدوري المصري؛ لكنه مُلتزم بعدم التصريح عن اسم النادي.

وتستكمل فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الثلاثاء، منافسات دور الـ32 لكأس مصر، بمباراة تجمع سموحة مع دكرنس باستاد دمنهور، في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية المعروفة عن لقاءات كأس مصر.

ويلتقي اليوم فريق سموحة، مع دكرنس، أحد أندية دوري القسم الثاني، على ملعب دمنهور، في منافسات دور الـ32 في بطولة كأس مصر:

ومن المتوقع أن يبدأ سموحة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: الهانى سليمان.

في خط الدفاع: محمد عبدالمنعم، رجب نبيل، أحمد جمال، أطهر الطاهر.

في خط الوسط: محمود حليمو، على عزال، محمد كناريا، عبد الكبير الوادي.

في الهجوم: رفيق كابو، حسام حسن.

في المقابل يأمل الجهاز الفني لدكرنس في تفجير أقوى مفاجآت البطولة عن طريق الإطاحة بسموحة الذي تعادل في آخر مبارياته أمام طلائع الجيش، بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الجدير بالذكر أن نادي سموحة يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.