صور.. محافظ جنوب سيناء يكرِّم العميد حسام حسن خلال زيارته شرم الشيخ

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أمس الأربعاء، عميد الكرة المصرية حسام حسن، نجم النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق والفنان أحمد التهامي، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال زيارة حسام حسن وأسرته لمدينة شرم الشيخ، واحتفاله بعيد ميلاده الـ 54 بأحد المنتجعات السياحية بالمدينة.

وأشاد حسام حسن خلال اللقاء، بما رآه من سحر وجمال بمدينة السلام، وتمتلك من المقومات السياحية ما يجعلها المدينة الأولى في السياحة على مستوى العالم، بالإضافة لتمتعها بالأمن والأمان.

وقال حسام حسن، إنه جرى إحداث طفرة حقيقية في مجال الرياضة على أرض جنوب سيناء، وهذا يعكس اهتمام المحافظ بنشر ثقافة ممارسة الرياضة وإنشاء 21 ملعبا بالمدن والوديان للتشجيع على ممارسة الرياضة.

كما تطرق الحديث حول بحث إمكانية إقامة بعض المباريات الاستعراضية أو الودية، أو مباريات الاعتزال بمدينة شرم الشيخ في إطار تنشيط السياحة الرياضية وكوسيلة من وسائل الجذب السياحي.

وأهدى المحافظ في ختام اللقاء، حسام حسن، مفتاح مدينة شرم الشيخ كتقليد متبع، بالإضافة لميدالية المحافظة له ولمرافقيه تكريمًا وترحيبًا بهم.