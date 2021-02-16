غيوم ورياح شديدة.. طقس سيئ يضرب مدينة طور سيناء

تعرضت مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، لموجة من الطقس السيئ وانخفاض في درجة الحرارة، صاحبها رياح وصقيع وغيوم، وأعلنت الوحدة المحلية للمدينة، حالة الاستعداد القصوى تحسبًا لسقوط أمطار.

وأكد أحمد عبدالعظيم، جاهزية واستعداد المعدات للتعامل الفوري في حالة تساقط الأمطار، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للدفع بسيارات الكسح والنافورى والفاكيوم ومضخات نزح المياه والسيارات المدمجة، ومولدات الكهرباء المتحركة، للتعامل الفوري مع أي تراكمات للمياه على الطرق الولية الواقعة في نطاق المدينة، والطرق الداخلية سواء كانت رئيسية أو فرعية .

وأهاب رئيس المدينة السائقين، بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقرر على الطرق الدولية، تجنبًا لوقوع أي حوادث.

كما ضربت مدينة شرم الشيخ، موجة من الطقس السيئ مصحوبة برياح شديدة محملة بالرمال، وانخفاض شديد في درجة الحرارة.

وأكد اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لتساقط الأمطار، ونشر المعدات الثقيلة على الطرق الرئيسية لرفع تراكمات الرمال.

وأهاب رئيس المدينة، بقائدي السيارات على الطريق الدولي والطرق الرئيسية بالمدينة، بضرورة توخي الحذر خلال القيادة.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى تزامنًا مع وجة الطقس السيئ وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بكافة المدن للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التي من المتوقع أن تتعرض لها المحافظات خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكد المحافظ، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والمديريات الخدمية، والتأكيد على دعم مدينة سانت كاترين بكميات إضافية من المواد البترولية، والسلع الغذائية تحسبًا لحدوث أي طوارئ بها، ونشر معدات شفط مياه الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمناطق تساقط الأمطار وإحداثيات السيول المحددة ضمن خطة مجابهة الأزمة.