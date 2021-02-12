«إسكان جنوب سيناء» تعلن حاجتها لشغل وظائف جديدة

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة جنوب سيناء، حاجتها لشغل وظائف، من خلال العمل بنظام السركي «الاستعانة» على الباب الرابع، وما يضمنه من دعم ومنح ومزايا اجتماعية، وذلك طبقًا للتأشيرات العامة الخاصة بالموازنة العامة للدولة- وفقًا للعام المالي 2020/ 2021.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن كل مديرية تحصر احتياجاتها من العمالة، لحصر العجز في الوظائف والتخصصات والإعلان عنها، وذلك في ضوء حرص المحافظة على توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، مع التأكيد على مبدأ تكافئ الفرص، وتحقيق العدالة والشفافية.

وأضاف فودة، في تصريحات له، اليوم، أن مديرية الإسكان في حاجة لشغل 7 وظائف وهم؛ «مهندس اتصالات أو إلكترونيات وبرمجة، 2 مهندس مدني، محاسب على أن يكون حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة، كاتب ذو مؤهل متوسط أو فوق متوسط، سائق حاصل على رخصة درجة ثانية أو ثالثة، وعامل خدمات معاونة حاصل على إعدادية أو محو أمية».

وأوضح أنه سيجرى الاختيار لشغل هذه الوظائف طبقًا لعدد من الضوابط والشروط أهمها اجتياز الاختبار المقرر لكل وظيفة، واجتياز المقابلة الشخصية، وأن يكون من أبناء المحافظة، وألا يزيد السن على 35 عامًا، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بأحد الوظائف الحكومية، ولم يسبق الحكم عليه في أي قضية جنائية مخلة بالشرف.

وأشار إلى أنه سيجري التعاقد مع الأعداد المخصصة في الإعلان، عقب ترتيب كافة المتقدمين الذين انطبقت عليهم الضوابط والشروط طبقًا لدرجات الاختبارات، وفي حالة التساوي في الدرجات سيفضل الأعلى في المؤهل، ثم الأقدم تخرجًا، ثم الأكبر سنًا.

وتابع محافظ جنوب سيناء، أنه في حالة إنهاء التعاقد مع أي من المتعاقدين، يتم اختيار المرشح التالي وفقًا للترتيب، وفي حالة عدم استكمال الأعداد أو عدم الحضور لأي من الفائزين بالمسابقة يتم عقد اختبارات للمتقدمين تباعًا حسب أسبقية التقديم لحين شغل كافة الأعداد المعلن عنها.