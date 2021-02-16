«س»و«ج»: كل ما تريد معرفته عن عدم الاعتداد بصحة التوقيع لتسجيل الملكية

يُجيب «الوطن» على أبرز التساؤلات التي تلقاها من قرائه، في الساعات القليلة الماضية، عقب نشر تقرير صحفي بشأن عدم اعتداد الشهر العقاري ومكاتب التوثيق، التابعة لوزارة العدل، بأحكام «صحة التوقيع» فقط، لتسجيل الوحدات السكانية ونقل ملكياتها.

وبمقتضى الإجراءات الجديدة لـ«الشهر العقاري»؛ فإنه سيتم منع تسجيل الشقق والوحدات والعقارات المخالفة، كما لن يتم التعامل بإدخال أي مرافق أو خدمات سوى على «الوحدات المُسجلة»، حيث طالبت مصادر حكومية مسؤولة المواطنين بأهمية التأكد من عدم وجود مخالفات بالوحدة السكنية المراد شرائها قبل إتمام عملية الشراء.

وجاءت أبرز الاستفسارات كالآتي:

* متى سيتم وقف الاعتراف بعقود «صحة التوقيع» بالشهر العقاري؟

- عقب دخول قانون الشهر العقاري الجديد حيز النفاذ بداية من يوم 4 مارس المقبل، أي بعد 15 يوما.

* كيف سيتم الاعتراف بملكية المواطن للعقار الذي يملكه؟

- عبر عقود مسجلة في الشهر العقاري.

* وما تبعات عدم تسجيل العقار في «الشهر العقاري» اعتباراً من 4 مارس المقبل؟

- لن يتم دخول المرافق إلى العمارة أو الشقة إلا بعد تسجيل عقد البيع، كما لن يتم نقل عدادات المرافق باسم صاحب الملكية الجديد من غاز وكهرباء ومياه أو تليفون أو غيرها.

* ماذا عن عقود البيع قبل هذا التاريخ؟

- يجب أن تسجل ليتم الاعتراف الحكومي بشأنها والتعامل عليها.

* ماذا عن «العقارات الموروثة»؟

- لن يتم الاعتراف بـ«إعلام الوراثة» فقط، ولكن يجب «إشهار حق الورث».

* هل سيقتصر الأمر فقط على العقارات والمباني؟

- لا، يسري على الأراضي أيضا.

* ماذا عن «الشقق المخالفة»؟

- يجب التأكد من عدم وجود مخالفات حتى يتم تسجيلها بالشهر العقاري.

* وما أبرز الأوراق المطلوبة لتسجيل الشقق في الشهر العقاري عقب التعديل الجديد؟

- وجود عقد بيع ابتدائي، وحكم قضائي بصحة ونفاذ العقد، وشهادة من السلطة المحلية المختصة بأن العقار ليس به مخالفات، بطاقة البائع والمشتري، ومكلفة من «الضرائب العقارية».