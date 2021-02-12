تعرف على أسعار خدمات الشهر العقاري «قبل ما تروح تسجل أملاكك»

في إطار تشجيع المواطنين لتسجيل ما لديهم من عقارات وأملاك، فقد تمّ تخفيض رسوم التوثيق والشهر بالشهر العقاري، بناء على التعديلات الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2006 المعدل لبعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة، مصاريف وأسعار التسجيل بالشهر العقاري، وفقًا للموقع الرسمي لمصلحة الشهر العقاري.

شرط التسجيل بالشهر العقاري

لا يجوز أنَّ تتجاوز الرسوم التي يتمّ تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكل الأعمال اللازمة لإتمامه –بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية– طبقا للأحكام المقررة قانونًا 2000 جنيه عن شهر كل تصرف أوموضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية بالسجل العيني.

رسوم الشهر العقاري

فئات رسوم التوثيق والشهر

- 10 جنيهات عن الورقة الأولى من المحررات المطلوب توثيقها كالشهادات، و5 جنيهات عن كل ورقة تالية.

- 15 جنيهًا عن كل شهادة من شهادات الحالة المدنية وكل توكيل من التوكيلات المتعلقة بها، والواردة بالجدول حرف (ج) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964.

- 10 جنيهات عن التصديق على كل إمضاء أو ختم، فيما عدا التصديق على التوكيل الخاص بالمعاش فيكون الرسم 5 جنيهات.

- 5 جنيهات عن كل صفحة تصور من المحررات والأوراق الأخرى التي يجوز الحصول على صورة منها، وعن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب استخراجها من السجلات والمحررات ومرفقاتها.

- 15 جنيهًا عن كل صورة أو ملخص أو شهادة فى أمور الزوجية وما يتعلق بها، ونفقات الأقارب مهما كان عدد أوراقها.

- 15 جنيهًا عن كل تأشير بهوامش السجلات والمحررات.

- 5 جنيهات للبحث في السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص للاطلاع، (الكشف النظري) وذلك عن كل اسم في كل سنة، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحي أو الأقسام في المدة التي يشملها الكشف إن كان لكل ناحية فهرس مستقل، ويبدأ حساب السنة من اليوم الموضح في الطلب، مع احتساب كسور السنة سنة كاملة.

- 10 جنيهات للاطلاع (الكشف النظري) عن كل مادة يراد الاطلاع عليها في مكاتب الشهر ومأمورياتها، ومكاتب التوثيق وفروعها.

- 30 جنيهًا عن انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعه، لتوثيق المحررات الرسمية أو للتصديق على التوقيعات في المحررات العرفية، وذلك خلاف مصروفات الانتقال، ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات، ولو إتحد أصحاب الشأن، وإذا تعددت الموضوعات في محرر واحد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة، استحق رسم الانتقال كاملًا عن أحدها ونصفه عن كل من الباقي.

- 15 جنيهًا عن كل تأشير لإثبات التاريخ.

- 15 جنيهًا عن كل ورقة من الأصل المطلوبة ترجمته.

فئات رسوم خاصة بتكلفة الأعمال المساحية

بالنسبة للعقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها:

- 500 جنيه حتى مسطح 100 متر مربع.

- 1000 جنيه حتى مسطح 200 متر مربع.

- 1500 جنيه حتى مسطح 300 متر مربع.

بالنسبة للأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدن وما في حكمها:

- خمسمائة جنيه حتى 5 أفدنة.

- 1000 جنيه حتى 10 أفدنة.

- 2000 جنيه فيما جاوز 10 أفدنة.

يُذكر أنَّه يتعدد الرسم بتعدد التصرفات أو الموضوعات أو الوحدات العقارية أو القيود في صحيفة وحدة عقارية.