بعد إلغاء صحة التوقيع.. تعرف على خطوات تسجيل الشقة بالشهر العقاري

مع بدء تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد في 4 مارس المقبل، الذي ألغى الاعتراف بصحة التوقيع في الوحدات العقارية، مشترطا تسجيلها بالشهر العقاري حتى يتم إدخال المرافق الأساسية لها، مثل عداد المياه والكهرباء والصرف الصحي، يستعرض «الوطن» في ضوء ما يقدمه لمتابعيه من خدمات يومية على مدار الساعة، خطوات توثيق الشقة أو الوحدة السكنية في الشهر العقاري وتكلفة تسجيلها.

ووفق المحامية سهام محمد، فإن خطوات تسجيل الوحدة السكنية في الشهر العقاري، كالتالي:

خطوات تسجيل الوحدة السكنية في الشهر العقاري

- يقوم المشتري بتقديم طلب تسجيل الوحدة السكنية إلى مصلحة الشهر العقارى، مرفقًا به بيانات ومستندات الملكية الخاصة بالوحدة السكنية.

- يقوم المشتري أيضا بتقديم التكليف الضريبي، والمستندات الدالة على سداد جميع الضرائب المفروضة على الوحدة السكنية.

- وفي حال وجود نزاع بين المشتري والبائع بشأن الوحدة، السكنية محل التسجيل، يتم تسجيلها وفقًا للحكم الصادر بالدعوى محل النزاع، وتكون الأسبقية للطرف الذي يقوم بإشهار صحيفة الدعوى القضائية قبل صدور الحكم، أو مرور مدة 5 سنوات عليه.

- تصدر مصلحة الشهر العقاري قرارها بالإشهار أو الرفض خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم المستندات سالفة الذكر.

- ويمكن تقديم طلب التظلم على القرارات الصادرة برفض طلبات التسجيل خلال 30 يومًا من إخطار مقدم الطلب أمام لجان التظلمات.

وأوضحت المحامية سهام محمد أنه يتم حساب تكلفة تسجيل الوحدة في الشهر القاري حسب مساحة الشقة، كالتالي:

خطوات حساب رسوم تسجيل الوحدة السكنية بالشهر العقاري

- مساحة 100 متر2: يتم حساب رسوم تسجيل وحدة سكنية ذات مساحة 100 متر2 بقيمة مالية تقدر بـ 500 جنيها، وتكون تلك القيمة شاملة رسم المساحة بقيمة 125 جنيها.

- مساحة 200 متر2: يتم حساب رسوم تسجيل وحدة سكنية ذات مساحة 200 متر2 بقيمة مالية تقدر بـ 1000 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 175 جنيها.

- مساحة 300 متر2: يتم حساب رسوم تسجيل وحدة سكنية ذات مساحة 300 متر2 بقيمة مالية تقدر بـ 1500 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 225 جنيها.

- مساحة تزيد عن 300 متر2: يتم حساب رسوم تسجيل وحدة سكنية ذات مساحة تزيد عن 300 متر2 بقيمة مالية تصل إلى 2000 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 275 جنيها.