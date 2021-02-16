بعد إلغاء صحة التوقيع.. تعرف على الخطوات القانونية لتسجيل العقار رسميا

قرار حكومي جديد يُنتظر تطبيقه خلال الفترة المقبلة بمصلحة الشهر العقاري، بعد تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، الذي سيتمّ تطبيقه خلال أيام، التي جاءت أبرزها بعدم الاعتراف بالعقود الابتدائية، والعقود التي تمّ أخذ حكم بصحة التوقيع عليها، إذ لن يتم الاعتراف أو التعامل الحكومي بدخول المرافق وغيرها، سوى بالعقود المسجلة في الشهر العقاري.

ومن المقرر أن يتم العمل بهذا القرار، بداية من 4 مارس المقبل أي بعد 15 يومًا.

وصرح مصدر في الشهر العقاري لـ«الوطن»، أنَّه في حالة شراء عقار بعد تاريخ 4 مارس 2021، لن يتمّ نقل عددات المياه والكهرباء والغاز والتليفون أو إدخال هذه المرافق إلى العقار، إلا بعد أن يتمّ تسجيل عقد البيع بالشهر العقاري، حيث لن يكتفي بحكم صحة ونفاذ عقد البيع دون تسجيله.

قانوني: يجب أن يكون العقار خال من المخالفات قبل التسجيل

إجراءات عديدة يجب اتباعها قبل لتسجيل العقار بشكل رسمي، يوضحها الدكتور مدحت عبد الحليم، أستاذ القانون، من بينها ضرورة التأكد إذا ما كانت هناك مخالفات على العقار، ومحاولة التصالح مع الجهة التي وقعت تلك المخالفة.

في صحة التوقيع يجب أن يتواجد كل من المشتري والبائع لتتم عملية التسجيل

وأضاف عبدالحليم لـ«الوطن»، أن تسجيل العقار يحتاج إلى عدة مستندات قبل التوجه لتسجيله، من بينها توافر عقد بيع ابتدائي، وكذلك حكم قضائي بصحة البيع ونفاذ العقد، مشيرا إلى أن التسجيل يحتاج أيضا شهادة من الجهة المحلية «حي المنطقة»، أن العقار خالٍ من المخالفات.

لابد من توفير كافة المستندات قبل عملية التسجيل

وتابع أستاذ القانون، أنه بعد توفير تلك المستندات، يتوجه البائع والمشتري بالبطاقة الشخصية وصورة مصالحة الضرائب، وتتم إجراءات التسجيل في مقر الشهر العقاري، وفي حال التقاعس عن التسجيل، لن يتم دخول المرافق إلى العمارة أو الشقة إلا بعد تسجيل عقد البيع، كما لن يتم نقل عدادات المرافق باسم صاحب الملكية الجديد من غاز وكهرباء ومياه أو تليفون أو غيرها.