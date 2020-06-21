لو هتشتري شقة.. اعرف الفرق بين صحة التوقيع وصحة الدعوة والنفاذ

يعد شراء شقة من القرارات الهامة، ولا بد من إتباع الإجراءات القانونية اللازمة، تجنبا لحدوث أي مشاكل أو التعرض لأي احتيال، ولا يلتزم مشتري الشقة بتسجيلها في الشهر العقاري بعد الشراء ويكتفي البعض بصحة التوقيع على العقد.

ويوضح المحاضر القانوني إسلام عطية لـ"الوطن" هل دعوى صحة التوقيع كافية للحفاظ على حقوق المشتري والفرق بينها وبين دعوى صحة البيع والنفاذ والتسجيل بالشهر العقاري:

دعوى صحة التوقيع

الهدف منها ألا ينكر البائع توقيعه على عقد البيع، لكنها ليست دليل على صحة العقد نفسه ونقل الملكية، فمن الممكن رفع صحة توقيع على عقد باطل مثال أن يقوم شخص ببيع شقة ليست ملكه للغير مع عمل صحة توقيع للعقد، لذا فهو غير كافي لملكية المشتري للشقة ولا يحفظ حقه في حال تعرضه للنصب.

التسجيل في الشهر العقاري

من خلاله يتم نقل الملكية من البائع للمشتري في حال رضا الطرفين، حيث يتم نقل عقد البيع من ابتدائي لنهائي وبالتالي تتنقل الملكية بشكل قانوني يحفظ حقوق المشتري، وفي حال تعدي أي طرف على ملكيتك للشقة من حقك أن تقوم بطرده منها بموجب العقد المسجل الخاص بك.

دعوى الصحة والنفاذ

يتم اللجوء لهذه الدعوى في حال عدم رغبة البائع في الذهاب مع المشتري لتسجيل الشقة بالشهر العقاري، وهذه الدعوى الغرض منها إثبات صحة العقد بأكمله من البداية للنهاية وهي الدعوى الوحيدة التي تقوم بنقل ملكية البيع من البائع للمشتري، ويتم تسجيل الشقة في الشهر العقاري مما يحفظ حقوق المشتري.