أستاذ إدارة: الدولة المصرية مقبلة على إنجاز التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور أحمد جندي، أستاذ الإدارة الاستراتيجية، إن الدولة لديها رؤية لتحقيق تنمية اقتصادية ضمن رؤية مصر 2030، وستشمل هذه التنمية الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وبشرية، لذا يجب إيجاد مواطنين أصحاء، وحرصت الدولة على العمل على الملف الصحي، وأكبر دليل هو افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، لمشروعات صحية في الأقصر، حيث لمس الجميع إنجازات الدولة في مجال الصحة على مدار السنوات الماضية، مثل حملة 100 مليون صحة وكذلك حملات دعم صحة المرأة ودعم حملة فيروس سي وكذلك إنهاء قوائم الانتظار للمرضى.

الدولة المصرية مقبلة على إنجاز جديد

وأضاف «جندي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «غرفة الأخبار» المذاع على فضائية «extra news»، أن الدولة ستحقق إنجاز جديدا وهو تحقيق منظومة التأمين الصحي الشامل الذي ضم محافظات شمال سيناء والأقصر والإسماعيلية، وسيتم تعميمه على مختلف المحافظات في جمهورية مصر العربية السنوات القادمة، كما سيشمل كل أفراد الأسرة بعد أن كان قاصرا على العاملين فقط في الجهاز الإداري للدولة والأطفال، فسيضم الحرفيين والمهنيين لأن الدولة المصرية حريصة على الاستثمار في البشر وسيستوعب كذلك غير القادرين وسيكون من خلال الاعتماد على الضرائب المفروضة على شركات السجائر فهو لن يكلف ميزانية الدولة.

الدولة تطبق الحوكمة في المجال الصحي

وتابع أستاذ الإدارة الاستراتيجية: «الدولة بدأت في ممارسة عمليات الحوكمة في المجال الصحي من خلال وجود شفافية ورقابة وتطبق التخطيط العلمي في كل المجالات، وتواجد منظومة للرقابة مع إعادة هيكلة منظومة التأمين الصحي لكن هذا لا يعني انتهاء كل المشكلات حاليا، فمصر تدخل عالم التحول الرقمي وتسعى للتغلب على المشكلات المختلفة الجديدة في هذه المجال»، مبينا أن وعي المواطنين سيزيد وسيعملون على الدخول في التأمين الصحي لتحقيق منفعة لهم وليكونوا مواطنين أكثر فعالية.