«زايد»: رغم تواضع مباني الصحة العامة إلا أنها تقدم الخدمات بشكل جيد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنَّ استراتيجية وزارة الصحة منذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإطلاق حزمة تأهيل مصر لمنظومة الإصلاح الصحي يوم 6 يوليو 2018 مبنية على محورين، هما محور مبادرات الصحة العامة، وتحسين صحة المواطن بكل فئاته بداية من الجنين والطفل حتى كبار السن، والمحور الثاني تأهيل القطاع الصحي في البنية التحية.

وأضافت «زايد»، خلال لقاء مع التلفزيون المصري، على هامش افتتاح الرئيس السيسي عددًا من المشروعات في القطاع الصحي، أنَّ المحورين أثمروا عن استعداد مصر للتصدي لجائحة كورونا، لافتة أن منظومة التأمين الصحي الشامل كانت حلما للشعب المصري، والتي جرى إطلاقها في بورسعيد 26 نوفمبر 2019، واليوم نحتفل بتدشينها في الإسماعيلية وجنوب سيناء والأقصر.

ولفتت إلى أنَّها خلال جولات متابعة أعمال تطوير القرى المصرية، لاحظت أنَّه على الرغم من تواضع مباني الصحة العامة، إلا أنَّها تقدم الخدمات بشكل جيد، إلى جانب مجانية المبادرات بالكامل، وهذا النوع من المبادرات والخدمات الصحية هو الذي يرتقي بمؤشرات الصحة العامة وتؤدي لزيادة الإنتاجية وكفاءة المواطن في الإنتاج، خاصة أن أكثر من 75% من المواطنين أقل من 35 عامًا، وبناء الإنسان صحيًا أدى لتأهيله لمجابهة جائحة كبيرة أطاحت بأنظمة صحية عالمية.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، افتتاح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن عدد من المشروعات سيتمّ افتتاحها في قطاع الصحة، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويضم مجمع الإسماعيلية الطبي، مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة واقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة، وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، إضافة إلى أنه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية، لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين.