تونجيث السنغالي يشكو الترجي التونسي للكاف

احتج نادي تونجيث السنغالي عبر شكوى للاتحاد الإفريقي، على هدف الترجي التونسي، والذي جاء عن طريق ركلة جزاء، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وقال تونجيث في بيان له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «قّدم تونجيث إف سي شكوى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقب المباراة التي جمعته بينه وبين الترجي التونسي يوم السبت 13 فبراير في دوري أبطال إفريقيا».

وطالب النادي بإلغاء هدف الترجي التونسي الناتج عن ركلة الجزاء التي سجلها في الدقيقة 44 من المباراة.

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وتابع البيان: «في الواقع، عند إجراء ركلة جزاء صافرة ضد نادي روفيس، يستلم اللاعب الكرة بيده دون زيادة حجم جسده على مسافة قصيرة وهذا من الاستثناءات لقوانين اللعبة

وأردف: اللاعب الذي يلعب الكرة والكرة التي تلامس يد زميله بأي من يده ما لم تكن هناك حركة واضحة في اليد تترك النقطة A لتنتقل إلى النقطة B يلاحظ النادي أن حكم المباراة السيد بيتر واويرو كاماكو لم يطبق القواعد، تم تقديم شكوى النادي هذه إلى CAF في اليوم التالي من المباراة».

وكشف مصدر داخل لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت» بأن لا تحقيق في هذا الأمر، لافتًا بأن المباراة انتهت وقرارات الحكم لا رجعة فيها نهائيًا، مشددًا بأن من الممكن أن يكون هناك حديث مع الحكم بشأن هذا الأمر ولكن لن يتخذ قرار نهائيًا بشأن المباراة.

وكان الترجي التونسي نجح في الفوز على تونجيث بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة كانت مثيرة بين الفريقين على ملعب رادس بتونس.

ومن المقرر أن يواجه بطل السنغال فريق الزمالك في الجولة الثانية من دور المجموعات، على أن يواجه مولودية الجزائر فريق الترجي.