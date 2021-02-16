عضو بـ«الشيوخ»: السيسي تحدث بلسان المعارضة السياسية الرصينة

قال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث بلسان المعارضة السياسية الرصينة، لأن هناك معارضة تهدم الدول، ومعارضة أخرى، هي جزء من الدولة ومكملة لها، والمنظومة في الدولة تحتاج دائما إلى رأي مختلف.

المعارضة في الولايات المتحدة

وأضاف «عمر» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية يوجد بها الديمقراطيون والجمهوريون، وكلاهما جزء من النظام، ويكملان بعضهما البعض، مشددا على أن هناك دائما معارضة بناءة وأخرى هدامة، وبالنسبة للحقوق فإنها عندما تتعارض مع أمن الدولة لا أحد يطبقها، و«في بريطانيا اللي بيخرج من بيته في الحظر المفروض على الدولة بسبب فيروس كورونا بيتعمله محضر».

انتقادات دون دراسة للوضع المصري

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنه في مصر يوجد انتقادات كثيرة ولكن دون دراسة لوضعها الحقيقي، ومصر واجهت تحديات في الإرهاب يفوق ما تواجهه الدول الأوروبية مجتمعة، ولذلك فإن هناك بعض الأمور لحسم هذه المسألة، والدولة المصرية كانت رشيدة ورصينة، وبعد فرض السيطرة الأمنية، واستعادة الاقتصاد، تفتح المجال السياسي ورفاهية المعارضة، وأن تقول الناس رأيها ولكن المهم أن تكون معارضة رشيدة ورصينة وأن تقدم بدائل جيدة، ترفع من مستوى الدولة والمواطن.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال في افتتاح بعض المشروعات الصحية، اليوم الثلاثاء: «استوقفتني جدا كلمة حقوق الإنسان، وأن المسار السياسي الموجود، مش هو ده فقط الحقوق، أيوة من حق الناس إنها تعبر عن رأيها، ومن حق الناس إنها تعترض ويبقى فيه معارضة صحيحة، لكن كل ده الهدف منه في الآخر، سواء التعبير عن الرأي أو المعارضة السياسية، هو تحسين أحوال الناس، وحياتهم».