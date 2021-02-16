الجندي عن تصريح السيسي بشأن زيادة السكان: «الرسول حذر من كثرة الخلفة»

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عن القضية السكانية والتعداد السكاني، على هامش افتتاحه عددًا من المشروعات الصحية بمحافظة الإسماعيلية، موضحًا أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام حذر من كثرة الخلفة.

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «ليطمئن قلبك»، الذي يُعرض على راديو «ميجا fm»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي له جهود عديدة، من أجل النمو والتنمية والرقي بالمجتمع في مختلف المجالات، كما أن الأزمة السكانية والانفجار السكاني، يُهدد بأكل الأخضر واليابس، وبناءً عليه يجب أن يتم الأخذ بالأسباب.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أنه يجب العمل بكل جهد على تنظيم الأسرة لحماية المجتمع من الانهيار، فالديون والاحتياج يسببان الالم والحزن، والأولاد طوق فى رقبة المرء، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضيفا:« كل شخص مننا هيتحاسب عن أولاده وكيفية تربيتهم، لأن هؤلاء رعية مسئول عنهم».

وأوضح الجندي أن الانفجار السكاني سيوقف التنمية والحياة وسيتم القضاء على السلع والسكن، «الله خلق الكون على قانون السببية، كل مخلوق لا يتأتى برزقه فيه ناس بتموت من الجوع فى إفريقيا، لازم نعمل حساب كل طفل بيكون فى رقبتك، ولازم تقدر قدرتك على توفير كل احتياجاته»

واستكمل: «النبى محمد صلى الله عليه وسلم، لن يبتلى الأمم بعدد المسلمين ولكن الكيف والحضارة والعلم، ومن هنا علينا أن نعمل على أن نربى أبطال قوية وليس بالعدد، والشيوخ الذين يفتون بتحريم تنظيم الأسرة ليس لهم علاقة بالدين، فالرسول صلى الله عليه وسلم، حذر من كثرة الخلفة، لأنكم لن تستطيعوا التربية السليمة فيتكاثر عليكم الأمم رغم كثرة عددكم».