الأرصاد: عاصفة على شمال الصعيد بسبب الطقس السئ

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تتعرض لأمطار غزيرة في ظل حالة من عدم الاستقرار، ولمسنا جميعا الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، مع وجود نشاط في الرياح على أغلب مدن الجمهورية، حيث انخفضت درجات الحرارة في القاهرة بمعدل 6 درجات عن أمس الاثنين، وتصل الحرارة إلى 10 درجات في الساعات المتأخرة من الليل، وستنخفض أكثر في شمال الصعيد.

استمرار الأمطار الغزيرة على بورسعيد والعريش

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» ويقدمه الإعلامي مصطفى شردي، أن الانخفاض في درجات الحرارة أمر اعتيادي في فصل الشتاء.

ولفت إلى تواجد أمطار في شمال البلد، وموجة برد في بعض المحافظات مثل كفر الشيخ، ويتوقع استمرار الأمطار الغزيرة لتشمل بورسعيد والعريش، وغدا ستزداد غزارة الأمطار على بورسعيد وشمال الدلتا، مثل البحيرة وكفر الشيخ، وكذلك وسط سيناء، نظرا لطبيعتها الجبلية، والأمطار لن تصل إلى حد السيول، كما ستكون البحر الأحمر بعيدة عن الأمطار الغزيرة وكذلك وسط سيناء، لافتا أيضا إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة.

العاصفة تصل الصعيد.. والموج يرتفع في البحرين الأحمر والمتوسط

وتابع: «سترتفع الأمواج في البحر الأحمر والبحر المتوسط، وتم إغلاق الموانئ لمدة 48 ساعة، بحسب تنبؤات الهيئة العامة للأرصاد»، مشيرا إلى أن سرعة الرياح في البحر المتوسط تصل إلى 90 كيلو مترا في الساعة، أما في البحر الأحمر فتصل إلى 60 كيلومتر في الساعة، وسيكون الهواء شديدا للغاية، وستصل العاصفة على شمال الصعيد، ولكن القاهرة الكبرى عليها نشاط رياح وأمطار خفيفة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.