انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب في نهاية اليوم.. وعيار 21 يسجل 788 جنيها

انخفضت أسعار الذهب في محلات الصاغة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير الجاري، وذلك بعد أن شهدت استقرار على مدار يومين متتاليين، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في الأسواق المصرية، مبلغ 901 جنيها، وكانت أسعار الذهب على مدار العام الماضي، شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرا بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، كما وصل سعر جرام الذهب إلى أعلى نقطة له في تاريخه في شهر أغسطس الماضي، حيث تخطى عيار 24 حاجز الـ1000 جنيها.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 898 و901 جنيهات.

الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 786 و788 جنيها.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 674 و675 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم بالبورصات العالمية، الإثنين بين 6283 إلى 6304 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 898.286 إلى 900.571 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين 28221 و28292 جنيهًا.

الذهب في أسواق المال

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 902.83 جنيها، بينا سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 789.99 جنيها، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 677.13 جنيها.

ووفقًا لآخر تقرير نشرته وكالة رويترز عن حالة الذهب في أسواق المال فقد تراجع المعدن النفيس نحو 1800 دولار، ليهبط بنسبة 2%، خاصة بعد ارتفاع الدولار وعوائد السندات الخزانة الأمريكية.