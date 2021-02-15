استقرار أسعار الذهب عالميا ومحليا لليوم الثالث على التوالي

استقرت أسعار الذهب في نهاية معاملات، اليوم الإثنين 15 فبراير، أول أيام أسبوع البورصات العالمية والأسواق المالية، حيث ثبت المعدن الأصفر، عند الأسعار ذاتها، التي وردت منذ نهاية يوم الجمعة الماضي، حيث سجّل عيار 24 المعروف بالذهب البندقي في محلات الصاغة 910 جنيهات.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 907 و910 جنيهات.

الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 794 و796 جنيها.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 681 و682 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم بالبورصات العالمية، الإثنين بين 6352 إلى 6368 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 907429 إلى 909714 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين 28221 و28292 جنيهًا.

الذهب في أسواق المال

ووفقًا لآخر تقرير نشرته وكالة رويترز عن حالة الذهب في أسواق المال فقد تراجع المعدن النفيس نحو 1800 دولار، ليهبط بنسبة 2%، خاصة بعد ارتفاع الدولار وعوائد السندات الخزانة الأمريكية.

كان السعر الفوري للذهب انخفض 2.3 % ليصبح سعره 1791.11 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ملامسة أقل مستوى في أكثر من شهرين عند 1784.76 دولار. ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 2.4 % لتسجل 1791.50 دولار.

وتراجعت أسعار الفضة 2.8 % إلى 26.11 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.7 % إلى 1093.50 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.9 % مسجلا 2293.81 دولار.