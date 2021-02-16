الأرصاد للمواطنين عن الطقس البارد: ربنا معاكوا

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس بدأ حالة من عدم الاستقرار اليوم الثلاثاء، مع انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح على معظم الأنحاء واضطراب الملاحة البحرية وأمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على السواحل الشمالية ومناطق شمال الدلتا وأمطار متوسطة على باقي محافظات الدلتا والقاهرة وبعض محافظات شمال الصعيد، ويستمر هذا الانخفاض في درجات الحرارة في القاهرة بمعدل 7 درجات، وكذلك سيصل إلى 4 درجات في شمال الصعيد وسط تكون سقيع على المزروعات أما في سيناء في سانت كاترين ستصل إلى سالب 2 تحت الصفر مع تكون ثلج على الجبال وباقي مرتفعات وسط سيناء.

أمطار غزيرة رعدية على السواحل الشمالية للبلاد

وأضافت «شاكر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن درجات الحرارة العظمى غدا ستشهد انخفاض درجتين مقارنة باليوم مع استمرار الأمطار الغزيزة والرعدية على السواحل الشمالية للبلاد، مثل مطروح إسكندرية بلطيم ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش، أما محافظات الدلتا والقاهرة فستشهد أمطارا خفيفة ومتوسطة الشدة.

نقول الناس ربنا معاكو

وتابعت: «نقول الناس ربنا معاكو، والموجة الحالية عادية وإحنا في 2013 سجلنا درجات الحرارة وصلت إلى 8 درجات، و2020 سجلنا درجات أقل، وصلت إلى 14 درجة مئوية، وزمان كان أكثر برودة لكن نشاط الرياح مزود الإحساس بالبرودة والخميس هيكون أخف وسترتفع درجات الحرارة قليلا لتصل إلى 16 درجة».

وتشهد جمهورية مصر العربية، موجة من الطقس البارد الذي بدأ صباح اليوم الثلاثاء، وشهدت بعض المناطق المتفرقة في القاهرة أمطارا خفيفة ومتوسطة.