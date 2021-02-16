صقيع وأمطار واضطراب في الملاحة.. الأرصاد تكشف عن طقس الغد

ترصد «الوطن»، تصريحات المسئولين بهيئة الأرصاد في ظل متابعة الأحوال الجوية للأرصاد الطقس، وسط انخفاض درجات الحرارة، ووجود رياح شديدة في مختلف أنحاء البلاد.

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تتعرض لأمطار غزيرة في ظل حالة من عدم الاستقرار، ولمسنا جميعا الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، مع وجود نشاط في الرياح على أغلب مدن الجمهورية، حيث انخفضت درجات الحرارة في القاهرة بمعدل 6 درجات عن أمس الاثنين، وتصل الحرارة إلى 10 درجات في الساعات المتأخرة من الليل، وستنخفض أكثر في شمال الصعيد.

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» ويقدمه الإعلامي مصطفى شردي، أن الانخفاض في درجات الحرارة أمر اعتيادي في فصل الشتاء متابعا: سترتفع الأمواج في البحر الأحمر والبحر المتوسط، وتم إغلاق الموانئ لمدة 48 ساعة، بحسب تنبؤات الهيئة العامة للأرصاد»، مشيرا إلى أن سرعة الرياح في البحر المتوسط تصل إلى 90 كيلو مترا في الساعة، أما في البحر الأحمر فتصل إلى 60 كيلومتر في الساعة، وسيكون الهواء شديدا للغاية، وستصل العاصفة على شمال الصعيد، ولكن القاهرة الكبرى عليها نشاط رياح وأمطار خفيفة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

الأرصاد تنصح المواطنين بالقيادة ببطء

فيما قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم شهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الصباح الباكر مع وجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث سجلت أمس درجات الحرارة العظمى في القاهرة 21 درجة، وتابعت: «ننصح بالقيادة بهدوء تماما على الأرض، لأن حالة عدم الاستقرار مستمرة الأربعاء والخميس، لكن بشكل أقل حدة، تغير الجو غير على حركة الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر».

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «غرفة الأخبار» المذاع على فضائي «extra news»، أن درجة الحرارة العظمى وصلت إلى 14 درجة، وهذا يعد انخفاض بمقدار 7 درجات مئوية، ومتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 12 درجة غدا، أما الصغرى ستصل إلى 6 درجات إلى 7 درجات في القاهرة، أما في وشمال ووسط الصعيد، ستصل درجات الحرارة الصغرى إلى 4 درجات، وسيؤدي هذا إلى تكون صقيع على شمال الصعيد.

الأرصاد للمواطنين: ربنا معاكوا

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس بدأ حالة من عدم الاستقرار اليوم الثلاثاء مع انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح على معظم الأنحاء واضطراب الملاحة البحرية وأمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على السواحل الشمالية ومناطق شمال الدلتا وأمطار متوسطة على باقي محافظات الدلتا والقاهرة وبعض محافظات شمال الصعيد ويستمر هذا الانخفاض في درجات الحرارة في القاهرة بمعدل 7 درجات وكذلك سيصل إلى 4 درجات في شمال الصعيد وسط تكون سقيع على المزروعات أما في سيناء في سانت كاترين ستصل إلى سالب 2 تحت الصفر مع تكون ثلج على الجبال وباقي مرتفعات وسط سيناء.

وتابعت: «نقول للناس ربنا معاكو، والموجة الحالية عادية وإحنا في 2013 سجلنا درجات الحرارة وصلت إلى 8 درجة و2020 سجلنا درجات أقل وصلت إلى 14 درجة مئوية، وزمان كان أكثر برودة لكن نشاط الرياح مزود الإحساس بالبرودة والخميس هيكون أخف وسترتفع درجات الحرارة قليلا لتصل إلى 16 درجة».