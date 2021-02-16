وزيرة التخطيط: المواطن لن يشعر بخدمات الحكومة إلا مع تحديد النسل

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، إنه لن يشعر أي مواطن بالجهد الكبير الذي تبذله الحكومة المصرية والقيادة السياسية، ولن يشعر الكثيرون بجودة الحياة والتغذية السليمة وتلقي العلاج الجيد والتعليم المناسب، إلا إذا كان هناك تحديدا وتخطيطا للنسل، حيث إن الإنفجار السكاني يُعد أزمة كبرى.

الزيادة السكانية مسألة أمن قومي.. الرئيس السيسي أكد على ذلك

وأضافت «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أنه يتم حاليا دراسة مجموعة من الحوافز الإيجابية ضمن خطة الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، حيث إن الزيادة السكانية مسألة أمن قومي كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية التي تقوم بها الدولة من خلال الاستثمارات، كما أن كافة جهات الدولة لها دور في ذلك، لكن يبقى القرار الحقيقي في يد المواطن لذلك نريد أن يكون لديه وعيا في خلق حياة كريمة لأطفاله.

التمكين الاقتصادي للمرأة أحد أهم خطط الدولة لمجابهة الزيادة السكانية

وأشارت السعيد، إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة أحد أهم خطط الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، حيث إنه بالرغم من أن المرأة تأخذ الآن حظًا كبيرًا في تمكينها للمناصب القيادية، إلا أنه ما زال مشاركة المرأة في مجال العمل العام ما زالت أقل.