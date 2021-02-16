خلال 24 ساعة..حملات للنظافة ورفع كفاءة وضبط مخالفات بالجيزة

نفذت أجهزة محافظة الجيزة، بالتعاون مع الجهات الأمنية ومختلف الإدارات والمديريات المعنية بالمحافظة، حملات مكبرة للنظافة وضبط الأسواق والأداء الوظيفي، ورفع الإشغالات والتعديات، بمختلف المدن والأحياء اليوم الثلاثاء.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مسئولى الأجهزة المعنية بالمحافظة بضرورة تنفيذ المهام اليومية بمختلف قطاعات المحافظة، دون تأثر بالاستعدادات الخاصة لموجة الاضطرابات الجوية، وذلك فى إطار جهود المحافظة اليومية لضبط الشارع، وتفعيل الرقابة الميدانية، ومنع المخالفات وتحسين حالة المرور.

وفى هذا السياق، قامت أجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر بإيقاف أعمال إعادة بناء مخالف لعدد 70 حالة، ومصادرة المعدات المستخدمة للبناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

كما نجحت أجهزة حي الوراق في غلق عدد من المنشآت الصناعية غير المرخصة، ومجموعة من السناتر التعليمية، لمخالفتها الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، والانتهاء من أعمال دهان البلدورات الخاصة بأعمال تطوير شارع جزيرة العرب، وتركيب بلاط إنترلوك بشارع إبن رشد، يمين محور 26 يوليو بحي العجوزة.

وتستكمل الشركات المنفذة لأعمال تطوير الشوارع الجانبية بحي بولاق الدكرور تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع السلام وطابا والعميد ماهر.

وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انتهى حي الهرم من إصلاح خط مياه الشرب قطر 150 مم بالطريق الصحراوي أمام المتحف المصري الكبير، وتطهير شبكات الصرف الصحي بشارع مدينة الرحمن.

ولتسريع وتيرة أعمال التوسعة بشارع ترسا، قام حي العمرانية، وبمعاونة الأجهزة الأمنية، بإزالة المعوقات بنطاق أعمال التطوير، كما تستكمل أعمال تركيب بالوعات الصرف الصحي، بداية من شارع المصانع وحتى شارع الهادي، تمهيداً للرصف.

ولنشر الثقافة العامة والتوعية بمخاطر الإدمان، قام مكتب الأمومة والطفولة بحي الهرم، بالتنسيق مع صندوق مكافحة الإدمان، بتنظيم عدد من الندوات الخاصة بمبادرة (أنت أقوى من المخدرات)، وذلك بديوان حي الهرم، كما نفذت إدارة الإنارة بالحي أعمال صيانة شاملة لكشافات الإنارة بالشوارع الفاصلة بين شارع فيصل والهرم ومساكن الضباط بالرماية وشارع الشمس بحدائق الأهرام.

وفيما يخص أعمال النظافة والتجميل، قام مسئولو مركز ومدينة أوسيم، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بحملة مكبرة لرفع مستوى النظافة بقرى برطس وبشتيل والبراجيل والكوم الأحمر، أسفرت عن رفع قرابة 455 طن قمامة ومخلفات، كما تم رفع كفاءة النظافة بقرى المتانيا وبرنشت وطهما، بمركز ومدينة العياط.

وفي نطاق مركز ومدينة الحوامدية، تم رفع 184 طن قمامة ومخلفات، وتركيب أعمدة الإنارة الخاصة بأعمال تطوير كوبري قرية أم خنان، وتركيب بلاط إنترلوك بشارع بدران من شارع الصحافة، وتصليح عطل بشبكة مياه الشرب بشارع النزهة، إلى جانب استكمال أعمال مد شبكة الصرف الصحي بقرية الشيخ عتمان.

وبمساهمة من المجتمع المدني، تم وضع عدد من صناديق القمامة الجديدة بنطاق مركز ومدينة البدرشين، وتنفيذ أعمال النافورة الخاصة بشارع أثار سقارة، واستكمال أعمال تركيب كشافات الإنارة به، كما تمكنت حملة مكبرة من رفع الإشغالات وفروشات الباعة وتعديات المحال بشارع عمرو بن العاص بنطاق المدينة.

وشدد المحافظ على جميع المسئولين بالتنسيق ورفع درجة الاستعداد لاستمرار الحملات، جنباً إلى جنب مع توفير الانتشار اللازم للأجهزة والمعدات وفرق شفط مياه الأمطار، ومتابعة شبكات الصرف، ورفع التقارير الدورية إلى غرفة عمليات المحافظة، للتأهب لأي طارئ.