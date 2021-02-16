وكيل صحة النواب عن افتتاحات الإسماعيلية: أهل مصر كلهم تحت عين الرئيس

قال النائب محمود أبو الخير، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الافتتاحات، التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، «حاجة كويسة خالص»، موضحا أن كل تلك المشروعات، وتوزيعها على مستوى محافظات مصر، يؤكد لكل المواطنين أن «أهل مصر كلهم تحت عين رئيس الجمهورية».

وأضاف «أبو الخير»، خلال مداخلة هاتفية الثلاثاء، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الرئيس افتتح اليوم أيضا خمس مشروعات كبرى، لافتا إلى أن أكثر ما أعجبه كان «تقسيمة المستشفيات التي تم افتتاحها»، وتوزيعها من الناحية الجغرافية.

وتابع وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب: «يعني مستشفى العجمي المركزي بالإسكندرية، ومستشفى نموذجي بأسيوط، ومستشفى بلطيم النموذجي بكفر الشيخ، ومستشفى أسنا المركزي بالأقصر».

وأكمل، «تقسيمة المستشفيات توضح عدالة في التوزيع، وتؤكد على اهتمام الدولة بكل المحافظات المصرية، فنجد افتتاحات اليوم، تضم شمال مصر وجنوبها وحتى منطقة الوسط متمثلة في الدلتا»، مشددا أن ذلك يعني أن «الرئيس شايف ومهتم بكل الناس وكل المحافظات في وقت واحد».

وأردف أن هذا الاهتمام وهذه المشروعات الخدمية، تخلق في نفوس المواطنين المصريين، شعورا جيدا، تأصل بداخلهم أن الدولة المصرية لا تتناسي ابنائها بكل المحافظات، ولا تركز عمليات تطويرها على محافظة القاهرة فقط، فـ«أهالي مصر كلها تحت عين رئيس الجمهورية»، معربا أن كل هذه الافتتاحات تدعو لفخر الجميع.

ونبه «أبو الخير» إلى أن مجمع الإسماعيلية الطبي المتكامل، الذي كان ضمن الافتتاحات، يضم مجموعة من المراكز العلاجية، التي ستفيد نسبة كبيرة من مواطني محافظة الإسماعيلية، وكذلك المحافظات المجاورة لها.