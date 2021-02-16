هالة السعيد: المواطن يكلف الدولة 1.5 مليون جنيه منذ ولادته حتى سن الـ70

استنكرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الزيادة السكانية في مصر، حيث ذكرت أن الفرد يكلف الدولة منذ سن الولادة حتى سن 70 عاما 1.5 مليون جنية، معربة عن أمنيتها بوصول عدد سكان مصر إلى 117 مليون نسمة فقط، وليس 130 مليون خلال 10 سنوات، مشيرة إلى أن 80% من الأسر التي يصل عددها إلى 10 أفراد تنتمي إلى الأسر الفقيرة.

وأضافت «السعيد»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن خطط الدولة في مواجهة الزيادة السكانية، ستعتمد على الإجراءات التحفيزية وليست العقابية، فالزيادة السكانية تلتهم كل ثمار التنمية، كما أنها ترى أن الزيادة السكانية بمثابة التحدي الرئيسي الذي يواجه مصر، فلا نستطيع التحدث عن تنمية مستدامة بدون التطرق إلى الزيادة السكانية.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الدولة وضعت خطة لمواجهة الزيادة السكانية قائمة على التكاتف والتكامل بين جميع مؤسسات الدولة، كما أن معدلات الإنجاب انخفضت خلال التسعينات مقارنة بالسنين التالية لهذه الفترة، لافتة إلى أن الدولة تدرس مجموعة حوافز للتشجيع على مواجهة الزيادة السكانية.

وأوضحت أن المحافظات الأكثر فقرا مثل بعض محافظات الوجه القبلي، تشهد أعلى معدلات إنجاب، مشيرة إلى أن متوسط الإنجاب في بعض محافظات الوجه القبلي، يصل إلى 6 أو 7 أطفال، ودرسنا نماذج لأكثر من 12 دولة إسلامية حققت نجاحا في مواجهة الزيادة السكانية، لافتة إلى أن الدولة ستبدأ تنفيذ خطتها خلال 3 سنوات بالمحافظات الأعلى إنجابا.