فريق طبي بقنا يحيل المتغيبين في مستشفى نجع حمادي للتحقيق

أحال فريق الإشراف في مديرية الصحة بمحافظة قنا، المتغيبين بالمستشفى نجع حمادي إلى الشؤون القانونية للتحقيق.

جاء ذلك بعد توجه فريق الإشراف بقيادة الدكتور محمد العديسي، مسؤول الطب العلاجي بالمديرية، في زيارة مفاجئة ليلا إلى مستشفى نجع حمادي العام، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لمستشفيات المحافظة المركزية والعام، وذلك للوقوف على سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات الطبية المناسبة للمواطنين، والتأكد من جاهزية المستشفيات للتغيرات المناخية الحالية.

وتفقد الفريق الاستقبال وتأكد من تواجد طبيب الاستقبال وتوافر مستلزمات الطوارئ والأمصال وتوافر أكياس الدم بالمستشفى، كما تابع توافر مستلزمات مكافحة العدوى وتوافر الأكسجين بالمستشفى.

كما تفقد الفريق مبنى الكلى، حيث اطمأن على المرضى وعلى الخدمة المقدمة، مؤكدا عدم التقصير في خدمتهم.

واستمرت زيارة فريق الإشراف بالمرور على مستشفى حميات نجع حمادي، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وتأكد من توافر الأدوية ورصيد كافٍ من الأكسجين ومكافحة العدوي بالمستشفى.

وأثناء الزيارة تفقد قسم العزل الخاص بمرضى كورونا، واطمأن عليهم وتأكد من توافر متطلباتهم كما ناقش بروتوكول العلاج الخاص بهم وتنفيذه حسب تعليمات الوزارة.

وكانت مديرية الصحة متذ ازمة كورونا شكَّلت فريقا طبيا يعدل على متابعة المستشفيات في المحافظة شبه يوميا للوقوف على المعوقات ومساحتها بوضع حلول، ومحاربة الإهمال من قبل العاملين بتلك المستشفيات لتقصيرهم في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.