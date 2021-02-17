مواصفات «بوغاتي شينتوديتشي» سيارة رونالدو الجديدة ضمن 10 نسخ في العالم

كثيرًا ما يبحث نجوم المجتمع والمشاهير عن السيارات الفارهة لعلامات تجارية رائدة في صناعة السيارات الفاخرة، ومن ضمن قائمة المشاهير نجم كرة القدم البرتغالي كرستيانو رونالدو، والذي مؤخرًا أقدم على شراء واحدة من النسخ 10 المقرر إنتاجها من سيارة «بوغاتي شينتوديتشي»، حيث من المقرر أن يستلم لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي سيارته خلال الربع الأخير من العام الجاري 2021.

وخلال السطور التالية رصد لأهم تفاصيل ومواصفات السيارة «بوغاتي شينتوديتشي»، من العلامة الفرنسية المملوكة من قبل مجموعة فولكس فاجن الألمانية، والتي يصل سعرها الرسمي إلى 8 ملايين يورو، وذلك حسب ما ذكره موقع «روسا اليوم» وصحيفة «آس» الإسبانية.

تأتي السيارة مزودة بمحرك ضخم يتكون من 16 أسطوانة (16 سلندر) 16W ، بسعة لترية تصل إلى 6 لتر 6000 سي سي، مزود بـ4 شواحن توربينية، تنتج قوة قدرها 1600 حصان.

تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100 كم / ساعة في غضون 2.4 ثانية؛ وتصل لسرعة الـ200كم/ ساعة في غضون 6.1 ثانية؛ كما تتسارع حتي سرعة الـ300 كم/ ساعة في غضون 13.1 ثانية؛ وتصل سرعتها القصوى إلى 380 كم/ ساعة .

تم تصميم الصيارة بشكل عصري وجذاب، ويستوحى من سيارة "بوجاتي EB110 والتي تم إطلاقها في العام 1991، ويتضح من التصميم الخارجي للسيارة بالأضواء الرفيعة وشبكها الأمامي المستقبلي والخطوط الحادة مع فتحات التهوية التي وصلت إلى متوسط الغطاء الأمامي والجنوط الكبيرة؛ ومن الخلف يوجد جناح خلفي عملاق أسفل مصابيح متصلة فضائية التصميم، كما يوجد مشتت هواء هجومي للغاية، بالإضافة إلى 4 مخارج للعادم بترتيب مزدوج عمودي فوق بعض على كل جانب .

جدير بالذكر أن سق وأن أشترى مؤخرًا النجم "كريستيانو" سيارة من العلامة الفرنسية "بوغاتي"، وهي سيارة من طراز "Bugatti La Voiture Noire"، مقابل نحو 11 مليون يورو، والتي تعد أغلى سيارة بالعالم .