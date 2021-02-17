نائبة: العمالة عير المنتظمة على رأس أولوياتنا.. سنضمن حقوق هذه الفئة

علقت النائبة إيمان العجوز، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على إنشاء الحكومة قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة، حيث ذكرت أن البرلمان لديه قضايا كثيرة خاصة لجنة القوى العاملة التي تكتظ ملفاتها، خاصة في ملف العمالة غير المنتظمة، حيث أدركنا أنها تمثل خطورة بالغة وحاز على اهتمامنا الشديد من حيث التسهيلات والتشريعات اللازمة والضامنة لحقوق هذه الفئة.

وأضافت «العجوز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «on»، أنه سيتم البدء بالحصر الحقيقي وعن قرب هذه الفئة من حيث الأعداد وهو إجراء شرعت بها فعلياً وزارة القوى العاملة، «نحن دورنا كبرلمان وكلجنة على وجه الخصوص في هذا الأمر هو المراقبة للتأكد من سرعة الانتهاء من هذا الحصر بشكل سريع جداً».

وأوضحت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدولة الآن تحتاج لجهد متكامل بين البرلمان ووزارة القوى العاملة لسرعة الانتهاء من حصر أعداد هذه الفئة، «ليس لدينا الآن رفاهية الوقت خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وجائحة كورونا أيضاً والتي تؤثر على هذا القطاع العريض في العالم كله».

وأكملت: «ثاني الأمور المنوطة بنا كمجلس نواب أن البرلمان يصر على متابعة التحول الرقمي في وزارة القوى العاملة وكافة الجهات المتعاملة مع قطاع العمال حيث إن التحول الرقمي يساعد العامل غير المنتظم من تسجيل بياناته فور تركه للعمل وأنه بات منضماً لقطاع العمالة غير الرسمية وهذا يساعدنا على دعم هذه الفئة عبر تحديد المصانع والشركات التي تبحث عن عمالة مدربة، حيث نعمل عبر التحول الرقمي كحلقة وصل بين هذه الشركات والعماله لتسهيل إيجاد وظائف لها».