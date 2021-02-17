برلمانية: سنطالب الحكومة باستمرار منحة العمالة غير المنتظمة

كشفت النائبة إيمان العجوز، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن مجلس النواب سيطالب الحكومة باستمرار منحة العمالة غير المنتظمة نتيجة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، البالغة 500 جنيه مع استمرار الأزمة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «on».

وأضافت «العجوز»، أن مجلس النواب سيستمر في هذا المطلب، خاصة مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بضرورة ضمان «حياة كريمة» لهذه الفئة المتضررة، خاصة مع تضررها مع الموجات الخاصة بفيروس كورونا، حتى انتهاء الجائحة واستقرار العالم اقتصاديا.

وتابعت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: «ضروري يستمر هذا الدعم حتى استقرار أوضاع الاقتصاد محلياً وإقليمياً كون الدول المجاروة تأثرت لديها فرص العمل بسبب الجائحة».

وأوضحت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدولة الآن تحتاج لجهد متكامل بين البرلمان ووزارة القوى العاملة لسرعة الانتهاء من حصر أعداد هذه الفئة، «ليس لدينا الآن رفاهية الوقت خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وجائحة كورونا ايضاً والتي تؤثر على هذا القطاع العريض في العالم كله».