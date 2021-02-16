فيديو.. نواب التنسيقية يناقشون المشروعات المزمع طرحها تحت قبة البرلمان

أعلن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقد اجتماع اليوم، لمناقشة الرؤى والمقترحات المزمع مناقشتها تحت قبة البرلمان خلال الفترة المقبلة.

مناقشة المشروعات ذات الأهمية للتكتل

ويسعى النواب إلى الوصول لأفضل صيغة ممكنة تحقق الأهداف وتعبر عن نبض الشارع المصري، حيث ناقشوا عددا من المشروعات التي يوليها التكتل اهتماما، إضافة إلى عدد من المبادرات التي يفكر نواب التنسيقية في إطلاقها بهدف تنمية المجتمع، وتحقيق أهداف مصر في خطتها المستدامة لـ2030.

هذا، ومن المقرر أن تعود جلسات مجلس النواب للانعقاد بداية من يوم الأحد المقبل.

مائدة مستديرة عن دور المرأة في المجتمع

إلى ذلك، نظمت شباب الأحزاب والسياسيين مائدة مستديرة بعنوان «دور المجتمع المدني في النهوض بالدول النامية»، بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، ورئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي.

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وأشادت «مرسي»، بالمبادرة التي طرحتها وزارة الهجرة وتحمل اسم «المرأة المصرية بـ100 ست»، مؤكدة أن المرأة المصرية هي السند وهي التي تسطر تاريخ مصر، رغم الصعوبات التي تواجهها، كما أنها تحصد العديد من المكتسبات في ظل إرادة سياسية تدفعها للأمام وتسعى إلى تمكينها حيث وصلت نسبة المرأة فى البرلمان إلى 27%، والى نسبة 25% في مجلس الوزراء، و أعلى نسبة كانت لنائبات المحافظين سيدات بلغت31%.

وفي وقت سابق أعلن نواب التنسيقية أنهم يسعون إلى العمل السياسي بمفهوم جديد يحقق مصالح الشعب، وما يهم المواطن المصري، على الرغم من الاختلاف في الأيديولوجيات داخل التنسيقية، إلا أن هذا يعتبر دليلا على القوة، ومهما كانت الأيديولوجية هناك مرجعية وطنية، يستندون عليها.