أعدموا زوجي وأُجبرت على الدراسة في القصف.. أسرار في حياة رغد صدام حسين

أسرار عدة عن واحد من أبرز الحكام العرب، كشفتها رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في الجزء الثاني من حوارها مع الإعلامي صهيب شراير في قناة «الحدث»، وكذلك كشفت بعض الأسرار عن زوجها الراحل حسين كامل، الذي أعٌدم بسبب معارضته لوالدها.

وترصد السطور التالية أبرز الأسرار التي كشفتها رغد صدام حسين في الحوار، كما يلي:

أجبرني والدي على الذهاب للمدرسة أثناء القصف

قالت رغد، إنّ والدها الرئيس العراقي السابق، أجبرها على الذهاب إلى المدرسة في فترة الحرب الإيرانية: «كان في قصف على بغداد، وكنت خايفة أروح المدرسة والقصف شغال».

«يجب أن تكوني قدوة لزميلاتك».. بهذه الجملة برّر صدام حسين إجباره ابنته على الذهاب للمدرسة، كي يستمد منها زميلاتها العراقيات «الشجاعة»: «دول أخواتك، ولازم تكوني قدوة ومتخافيش».

تزوجت وعمري 15 عاما ولم يجبرني والدي على الزواج

أكدت رغد صدام حسين أن والدها الراحل

لم يجبر صدام أي من أبنائه الـ5 على الزواج، وحين يتقدم أحد لطلب الزواج من أبنائه يسألهم عن موافقتهم، حسب ما قالت رغد، موضحة أنّ زوجها الراحل كان المرافق لوالدها، وكانت تراه بشكل يومي وتعلّقت بحبه لمدة شهرين، وكانت والدتها تعرف بحبها له وتزوجها بعد ذلك وعمرها 15 عاما.

«صلة قرابة» ربطت زوج رغد الراحل بالرئيس صدام حسين، وحين تزوجت لم تكن أكملت دراستها بعد، لكنها أصرت على دخول الجامعة، وعارضت زوجها الذي رفض بسبب «غيرته عليها».

أصبح زوج رغد الرجل الثاني في العراق بعد والدها الراحل صدام حسين، وتعتبر رغد أنّ «الصدفة» لعبت دورا كبيرا في حياة زوجها الراحل، بسبب قربه من عائلة صدام حسين، حيث كان يولّي أقاربه مناصب مختلفة: «قربه لصدام وقدرته على الأداء والعمل واتخاذ القرار وشجاعته في كل محطة كانت أسباب توليه المنصب».

تقول رغد إنّ «نجم» زوجها كان لامعا قبل زواجها به، حيث كان مسؤولا عن الأمن الخاص، وشارك في حرب إيران، وكان مسؤولا عن الحرس الجمهوري.

وروت رغد كواليس انشقاق زوجها عن والدها، مؤكدة أنّها سافرت معه للأردن، ولم تكن تدري ما ينوي فعله، ولم تعلم بما سيقوله في المؤتمر الصحفي بالأردن، ودعوته للإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين، مؤكدة أنّها رفضت ذلك وتركت أبنائها معه: «عدت للعراق على الفور كي أنال رضا والدي».

كواليس انقلاب زوجها على والدها ومقتله

شاهدت رغد والدها وقد خنقته العبرة بسبب ما فعله زوجها، وأمرها بالانفصال عنه، متابعة: «زوجي قتل بسبب قرار العشائر العراقية، بعد أن أعلنت الدولة تنازلها عن حكم الإعدام بحق زوجها، بينما أصرّ أحد ممثلي العشائر على القرار»، مضيفة: «تأذيت بسبب قرار إعدام زوجي وحزنت بشدة، لم أعاتب والدي الذي حاول مراضاتي، لكني لم أكن راضية».