ثقافة «القناة وسيناء» تواجه الفكر المتطرف بالمسرح المتنقل

قالت أمل عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، إن الإدارة دشنت عدة فاعليات عبر «المسرح المتنقل»، في جنوب سيناء ضمن خطة وزارة الثقافة لمواجهة الفكر المتطرف.

وأضافت «عبد الله»، في تصريح لها اليوم، إن الإدارة نظمت فاعليات للمسرح المتنقل بقرية الوادي بمدينة الطور بجنوب سيناء بحضور الشيخ عودة أبو عفان شيخ قرية الوادي والشيخ سعد الوادي شيخ قبيلة الحويطات.

وأشارت إلى أن الفاعليات شملت عروض في الغناء والشعر والإلقاء لأطفال قرية الوادي، وتنظيم عدة ورش لاكتشاف المواهب مبإشراف المخرج جمال مهران.

كما تضمنت العروض اسكتشات فنية، إضافة إلي عرض من فرقة الإنشاد الديني لفرقة قصر ثقافة الطور بقيادة الفنان حسام عبد الهادي، كما قدمت فرقة الموسيقي العربية بمحافظة بورسعيد عدة فقرات فنية بقيادة الفنان رجب الشاذلي ضمت العديد من الأغاني الوطنية خلال الحفل.

وقدمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، عرضا كاملاً لرئيس مجلس الوزراء قبل يومين حول نتائج مشروع «المسارح المتنقلة»، في ستة أقاليم على مستوى الجمهورية.

وقالت وزيرة الثقافة إن المشروع نجح في إفادة أكثر من 9 آلاف شخص خلال اللأسبوع الأول فقط من شهر فبراير، مشيرة إلي مشروع المسارح المتنقلة يحرص علي الوصول إلي جميع قرى مصر والأماكن البسيطة.

ولفتت خلال زيارتها الأخيرة لمحافظة الإسماعيلية وافتتاح أعمال تطوير قصر ثقافة الإسماعيلية إلى أن المسرح المتنقل يهدف إلى اكتشاف وتنمية الموهوبين وإعداد قائمة علي مستوى الجمهورية لرعايتهم ثقافياً.

وبينت أن المسرح المتقل يهدف أيضاً إلي إعادة تشكيل الوعي ونشر التنوير من خلال العروض الفنية والثقافية التي تقدم في كل منطقة بحسب طبيعته الجغرافية والثقافية.