وزيرة الثقافة ورئيسة «القومي للمرأة» تشهدان «جنة هنا» بأوبرا ملك

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، العرض المسرحي «جنة هنا» إنتاج فرقة مسرح الغد وذلك على مسرح أوبرا ملك وبحضور المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، والفنان سامح مجاهد مدير الفرقة.

وأكدت عبدالدايم أن فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة ووضع تصور إبداعى لتجاوزها، وقالت إن عرض جنة هنا نجح فى تناول عدد من القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة وألقى الضوء على مجموعة من الخبرات الحياتية بهدف تنمية الوعى الجمعى، وأشادت بالمستوى الفني للعرض ووجهت بمد لياليه إلى جانب تنظيم جولة له بالمحافظات تبدأ ببورسعيد وكفر الشيخ ودمنهور.

وأضافت أن خطط إنتاج العروض بمسرح الدولة تشمل مسارا لتقديم اعمال تنويرية تخاطب كل شرائح المجتمع خاصة الشباب وتعمل على توعية الأفراد وتطوير الإدراك.

من جانبها، أثنت مرسي على فكرة العرض ومناقشته للعديد من قضايا المرأة المعاصرة التى يرصدها المجلس القومى للمرأة، مشيدة بأبطال العرض وأدائهم المتميز.

يشار إلى أن عرض جنة هنا يتناول العديد من القضايا التى تواجه الأسرة المصرية فى الوقت الراهن منها غياب الأب ومكانة المرأة بالمجتمع، ختان الإناث، التحرش، تأخر سن الإنجاب والعنوسة وغيرها، بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، الفنان القدير أحمد الشريف، تأليف صفاء البيلي، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان أحمد الناصر، دراما الحركية حسن شحاتة، ديكور وأزياء مي زهدي وإخراج محمد صابر.