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باكستان: مصرع وإصابة 16 شخصا في حادث تصادم حافلة وشاحنة بإقليم البنجاب

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09:29 ص | الأربعاء 17 فبراير 2021
عمليان نقل ضحايا فى باكستان

عمليان نقل ضحايا فى باكستان

أفادت تقارير إعلامية في باكستان، اليوم الأربعاء، بمصرع 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح، جراء حادث تصادم وقع بين حافلة ركاب وشاحنة على طريق «خوشاب» بإقليم «البنجاب».

ونقلت قناة «جيو نيوز» الباكستانية عن الشرطة قولها: إن الحادث وقع بالقرب من منطقة «ميانوالي» على طريق «خوشاب»، عندما اصطدمت الشاحنة المسرعة بالحافلة، وفقد السائقان السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى حدوث التصادم.

وبمجرد وقوع الحادث، هرعت فرق الإنقاذ إلى المكان للبدء في جهود الإغاثة، وساعدت في نقل المصابين إلى مستشفى «جوهار أباد»، لتلقي العلاج الطبي اللازم.

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