في يوم واحد.. انهيار منجم في باكستان ومقتل 6 بحادث تكساس (صور)

شهدت باكستان وأمريكا حادثين خلال الـ24 ساعة الماضية، فقد انهيار منجم للفحم في باكستان، فيما وقع حادث مروري شهدته ولاية «تكساس» الأمريكية وأسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل.

وأمس الخميس، قُتل 4 أشخاص وأُصيب آخرون، إثر انهيار منجم للفحم الحجري، في «إقليم السند» جنوب باكستان، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وقالت الشرطة الباكستانية، إنَّ حادث الانهيار وقع في منطقة «تهاتها» عندما سقطت صخرة كبيرة على منجم للفحم الحجري في المنطقة، ما ادى إلى انهيار جزء من المنجم.

وفي 8 سبتمبر الماضي، قُتل 11 شخصًا، إثر انهيار صخري لمنجم شمال غربي باكستان.

وقالت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في ذلك الوقت، إنَّ وسائل إعلام محلية، أشارت إلى إصابة 5 آخرين، واعتبار 9 في عداد المفقودين.

ويقع منجم الرخام، في منطقة «موهمند القبلية»، شمال غربي البلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة انباء«سبوتنيك» الروسية.

وفي الولايات المتحدة، قتل 6 أشخاص على الأقل في حادث تحطم ضخم شمل ما لا يقل عن 100 سيارة على طريق في ولاية «تكساس» الواقعة في وسط جنوبي البلاد.

وقال مسؤولو الإطفاء إنَّه تمّ نقل 36 شخصًا آخرين إلى المستشفيات المحلية.

وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء في مدينة «فورت وورث»، مايكل دريفدال، إنَّ الحادث وقع شمال المدينة ونجم على الأرجع عن الجليد الذي غطى الطريق.

وحذر دريفدال، من أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، مشيرًا إلى أنَّ فرق الإنقاذ تعمل على إخراج أناس احتجزوا داخل سيارتهم.

https://twitter.com/i/status/1359946503545114629