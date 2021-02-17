مياه أسيوط تناقش الخطة الاستراتيجية خلال 5 سنوات مقبلة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، حلقات نقاشية، اليوم لأعضاء اللجنتين التنسيقية والاستراتيجية لبحث وضع حلول عاجلة وغير نمطية للارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة بقطاع المياه والصرف الصحى، ووضع الخطة الاستراتيجية للشركة عن الفترة من 2021م وحتى 2025م.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة بلجنتيها التنسيقية والاستراتيجية تعمد إلى وضع الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية ووضع غايات الشركة والأهداف الاستراتيجية التي تكمن في رفع الكفاءة التشغيلية والعمليات الرئيسية المقدمة وتعزيز العلاقة بين الشركة ومتلقي الخدمة من أبناء المجتمع المدني وتعزيز القدرات المؤسسية للشركة.

وأضاف أن الرؤية تتضمن تحديد أهم نقاط القوة والضعف وتأثير ذلك علي الخطة الاستراتيجية وأولوية المعالجة والتعامل معها حسب الأهمية وكيفية التعامل مع العقبات الخارجية لتحقق الشركة أداءًا متميزا ونجاحات متتالية خلال فترة زمنية قياسية يكون لها مردود إيجابي علي الخدمات المقدمة بقطاعي المياه والصرف الصحي ذات جودة عالية

ولفت إلى أن الهدف من تلك الحلقات النقاشية خلقاستراتيجيات جديدة للنهوض بالآداء الخدمى الذى سيعود بالنفع على كل عملاء الشركة، مساهمة منها فى توفير أدق معايير الحياة الكريمة لكل مواطن من شأنه أن يضع لبنة ثابتة فى البناء التنموى الذى ترسمه الخطة الدولية الكبرى للنهوض بالمجتمع المصري .

وأشار إلى أن حلقات التداول النقاشية إستمرت على مدار ثلاث أيام متعاقبة خلال الفترة من 14 فبراير وحتى 16 فبراير بمركز التدريب والخدمات الكائن بخزان غرب أسيوط بحضور ممثلى القطاعات المنوط بها التداول لوضع منهجية التخطيط الاستراتيجي، وتحليل البيئات الداخلية والخارجية للعمل المؤسسي، والغايات والأهداف الاستراتيجية وما ينبثق منها من أهداف فرعية للشركة والتى كان من بينهما «لقطاع المالى – القطاع التجارى – قطاع المشروعات – قطاع الدعم الفنى – قطاع التخطيط - قطاع المعامل – ادارة التحليل الاقتصادى»، للوصول إلى مثل هذه الأهداف الفرعية التى ستكون محك العمل باللجان التشغيلية بالشركة