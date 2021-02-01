مياه أسيوط: تعبئة 135 طفاية حريق بورشة الصيانة

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد من تعبئة وصيانة عدد 135طفاية مسحوق كيماوي مختلفة السعات لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف بورشة صيانة وتعبئة أجهزة الأطفاء بمحطة نزلة عبد اللاه المرشحة والمعدة بالجهود الذاتية والمدعمة بكافة الأجهزة اللازمة لتحقيق الإكتفاء الذاتى والمداومة على تفعيل التعاون المثمر بين الشركة وجميع الشركات الشقيقة مما يعود بالنفع على الجميع.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الشركة تتعهد بتحقيق الإكتفاء الذاتى فى عدة مجالات كتجهيز ورشة لصيانة ولف المحركات الكهربائية، وتصنيع معدات ثقيلة لافتا إلى أن الشركة دعمت أسطول معداتها بونش إنقاذ سريع، وبرج كهرباء لإنارة المحطات بأيدي أبنائها من الكوادر البشرية بفضل ما يمتلكونه من قدرات وطموحات أحدثت طفرة واضحة فى منظومة العمل.

وأشار مسؤولو الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية أن الورشة نجحت في صيانة وتعبية أجهزة إطفاء حريق لعدد (65) طفاية حرية سعة (12) كيلو، وعدد (15) طفاية حرية سعة(9) كيلو، وعدد (45) طفاية حرية سعة(6) كيلو، وعدد (10) طفاية حرية سعة(3) كيلو، لشركة بنى سويف الشقيقة، وهذا يأتى فى إطار التعاون الذى تسعى الشركة لتقديمه فيما بينها وبين أشقائها من الشركات التابعة نحو الارتقاء بكفاءة المستوى الخدمى والأداء المؤسسىالذى سيعود بالنفع على المواطنين والعاملين، وتجني ثماره مصرنا الحبيبة بمشيئة الله تعالى .