أزهريون ينعون أحمد طه ريان: شهدت له الأمة الإسلامية بالعلم والورع

نعى عدد من أستاذة وعلماء الأزهر الشريف عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ورئيس موسوعة الفقه الإسلامي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةن والذي وافته المنيه صباح اليوم متأثرًا باصابته بفيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد زارع، رئيس لجنة الفتوي بالجامعة الأزهر، وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن «ريان» شهدت له الأمة الإسلامية بالعلم والورع والصدق مع دينه لقي الله اليوم، مضيفًا «نسأل الله عزوجل أن يكون ممن قال الله فيهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، اللهم عامله بما تحب لعبادك المخلصين.. آمين».

فيما قال الدكتور محمود الصاوي، وكيل كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، «نعزي أنفسنا ونعزيكم أستاذنا وأمتنا الاسلامية في وفاة شيخنا العلامة أحمد طه ريان».

وقال شريف سيد الداعية الأزهري: «إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب راضية بقضاء الله وقدره نودع الإمام العلامة التقي النقي الورع بقية السلف الصالح، شيخ المالكية العارف بالله تعالى سيدي الدكتور أحمد علي طه الريان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وأستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة و القانون بجامعة الأزهر، والذي بلغنا نبأ وفاته منذ قليل.تغمده المولى تبارك وتعالى بواسع رحمته، وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وألهم أهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة الدكتور أحمد طه ريان

وأعلنت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه، والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف، وعضو هيئة كبار العلماء، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفاته عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

والدكتور أحمد طه ريان، هو فقيه أزهري شغل منصب عميد أسبق لكلية الشريعة والقانون بالأزهر، عضو هيئة كبار العلماء، رئيس موسوعة الفقه الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.