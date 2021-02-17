الإسكندرية تواجه تداعيات أمطار نوة الشمس الصغرى.. (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، والذي يقدمه الإعلامي حسام الحداد والإعلامية جومانا ماهر والإعلامية ليندا عبداللطيف، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «الإسكندرية تكثف أعمال مواجهة أمطار نوة الشمس الصغرى».

واستعدت محافظة الإسكندرية لمواجهة النوة الحالية برفع حالة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع الأجهزة المعنية والتنفيذية وتجهيز غرفة عمليات رئيسية داخل ديوان المحافظة وغرف عمليات فرعية داخل الأحياء وشركة الصرف الصحي.

ونشرت شركة الصرف الصحي سيارات شفط مياه الأمطار لتحقيق سيولة مرورية وعدم تراكم الأمطار حيث تضم الإسكندرية 93 نقطة ساخنة تعرضت للغرق في بداية فصل الشتاء.

ومع تنفيذ الحلول العاجلة لمشكلة غرق العديد من الميادين والمناطق بالمحافظة، نفذت إدارة المحافظة عدة مشروعات لإنهاء أزمة تراكم الأمطار كما قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تخصيص 300 مليون جنيه لمشكلة الصرف الصحي بالإسكندرية ووضع خطة عمل واضحة بين كافة الجهات خلال النوات التي تتعرض المحافظة لها.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021

ذكر أن هيئة الأرصاد توقعت حالة من الطقس السئ على كافة الأنحاء، يشهد أمطار وراح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي جاءبيانها كالتالي:

القاهرة العظمى 12 والصغرى 6.

الإسكندرية العظمى 12 والصغرى 9.

مرسى مطروح العظمى 13 والصغرى 8.

سيوة العظمى 11 والصغرى 6.

بورسعيد العظمى 13 والصغرى 10.

دمياط العظمى 13 والصغرى 9.

الإسماعيلية العظمى 13 والصغرى 8.

السويس العظمى 13 والصغرى 8.

العريش العظمى 13 والصغرى 9.

طابا العظمى 13 والصغرى 9.

سانت كاترين العظمى 8 والصغرى -2.

شرم الشيخ العظمى 17 والصغرى 11.

الغردقة العظمى 18 والصغرى 11.

الفيوم العظمى 12 والصغرى 6.

بني سويف العظمى 13 والصغرى 6.

المنيا العظمى 13 والصغرى 5.

أسيوط العظمى 14 والصغرى 5.

سوهاج العظمى 15 والصغرى 7.

قنا العظمى 17 والصغرى 7.

الأقصر العظمى 16 والصغرى 7.

أسوان العظمى 17 والصغرى 7

الوادي الجديد العظمى 17 والصغرى 8.

شلاتين العظمى 22 والصغرى 15.

حلايب العظمى 19 والصغرى 16.