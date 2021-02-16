تساقط الثلوج على غرب الإسكندرية وأمطار غزيرة في الشرق (صور)

شهدت مناطق غرب الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، تساقط للثلوج والأمطار الغزيرة، وانخفاض حاد في درجات الحرارة، وزيادة في سرعة الرياح، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تضرب سواحل المدينة، مع استمرار الأمطار الغزيرة على وسط وشرق المدينة.

وشهدت مناطق العجمي وبرج العرب والعامرية وأبو يوسف وأكتوبر تساقط كثيف للثلوج التي غطت الشوارع والطرق، فيما بدت الشوارع شبه خالية من المارة.

وتجتاح موجة من الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، يصاحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وقررت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، مساء اليوم، غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب موجة الطقس السيئ، التي تجتاج المدينة منذ صباح اليوم، وتستمر حتى بعد غد الخميس، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع أجهزتها التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إن الثلج تساقط على عدد من مناطق غرب المدينة بداية من العجمي وأبو يوسف وعدد من شوارع طريق الإسكندرية مطروح.

واضاف "نافع"، في تصريح خاص ل"الوطن"، أنه تم التعامل الفوري والسريع مع تجمعات المياه في الشوارع بمناطق العجمي، حيث تم الدفع بسيارة سيول في العجمي من أجل التعامل السريع .

وأوضح أنه وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة تصل إلى البرد وهي ما ينذر بهطول ثلوج على السواحل الشمالية.