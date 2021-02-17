بعدالثلوج.. طقس مستقر بسانت كاترين واستمرار غلق مينائي نويبع وشرم

شهدت مدينة سانت كاترين في جنوب سيناء طقسا مستقرا اليوم الأربعاء، وسط تأهب الجهاز التنفيذي، تحسبا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عاصفة ثلجية شديدة، مساء اليوم، كما سادت حالة من الاستقرار النسبي بكافة مدن محافظة جنوب سيناء، مع نشاط الرياح.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الأوضاع مستقرة بكافة مدن المحافظة، وجميع الطرق والمطارات تعمل بشكل طبيعي مع استمرار غلق مينائي شرم الشيخ البحري وميناء نويبع، واستمرار رفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة اية تداعيات ناتجة عن شدة الرياح وارتفاع الأمواج ، واضطراب حالة البحر.

وأكد المحافظ أنه جاري الاستمرار في رفع درجة الاستعداد بكافة المدن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وجاهزية غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بكافة المدن، لمواجهة المخاطر المحتملة، والتأكيد على رؤساء المدن بمتابعة جاهزية مسارات الصرف للقضاء على تراكم المياه بالشوارع، ومراجعة المولدات الكهربائية الرئيسية والاحتياطية البديلة بكل مدينة، والتنسيق مع الحماية المدينة والإسعاف لتكون جاهزة لتلقى إشارات الاستغاثة والتعامل الفوري في حالة حدوث أي طوارئ بالطرق الدولة والرئيسة .

وقال خالد سلامة، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إنه رغم الانخفاض الشديد في درجة الحرارة إلا أن حالة الطقس مستقرة، وذابت الثلوج التي تعرضت لها المدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم دون أن تترك آثار .

وأكد نائب رئيس المدينة في تصريح له اليوم، أنه جاري استمرار حالة الطوارئ ونشر المعدات على الثقيلة في مناطق إحداثيات السيول، مع استمرار غلق جبل موسى، ووادي جبال، ووادي الأربعين، وادي إطلاح، ووادي التلعة ومنع السياحة والتخييم بهم تنفيذًا لقرار إدارة محميات جنوب سيناء.