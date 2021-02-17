تلاميذ أحمد طه ريان ينعونه: على يديه تتلمذنا وتعلمنا الإسلام الوسطي

«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، حديث شريف نقله إلينا أبي هريرة رضي الله عنه، لما يفيد الإنسان بعد وفاته، وهو ما كان الشيخ الراحل أحمد طه ريان أستاذ الفقه والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء، يضعه نصب عينيه، فما اكتفي بترك علم يتنتفع به، لكنه جاب العالم يدرسه لكل من طلب العلم، ومع التطور التكنولوجي أصبحت محاضراته وفتاويه تذاع عبر الوسائل المختلفة، سواء التلفزيوينة أو مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح له آلاف التلاميذ الذين يدعون له بعد وفاته.

ماذا كتب تلاميذ أحمد طه ريان عنه بعد وفاته؟

وتداول رواد التواصل الاجتماعي التعازي والنعي والدعاء للشيخ الدكتور الذي توفي عن عمر ناهز 81 عاما فجر اليوم، على أن تصلى عليه صلاة الجنازة في الجامع الأزهر للنساء والرجال بعد ظهر اليوم.

ووسط مئات الدعوات بالرحمة والمغفرة، كتب الدكتور طارق حامد: «لا حول ولا قوه إلا بالله، تتلمذنا على يديه وعرفنا الإسلام الوسطي، رحم الله العالم أحمد طه ريان وأسكنه الفردوس الاعلى من الجنة».

وكتب: هشام محمود الصوفي: «(إِنَّا للَّهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون)، الْجَبَلُ الْأَشَمّ مَوْلاَنَا الإمام الزَاهِد الْوَرِع، بَرَكَة الزَّمَان، وَحَسَنَة الأَيَّام، بَقِيَّة السَّلَف، وَدُرَّة الْخَلَف، والعالِم الرَّبَانِي، وشيخ السادة المالكية في العَالَم الإسلامي، وعضو هيئة كِبَار العُلَمَاء بالأزهر الشريف سيدي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد طه الريان رَضِي اللهُ عَنْهُ فِي ذِمَّةِ اللَّه طَيَّبَ اللهُ مَرْقَدَه وَعَطَّرَ اللَّهُ مَشْهَدَه يَارَبَّ الْعَالَمِين».

كما كتبت ثريا سيف الدين: «إنَّ الله لا يقبضُ العلمَ انتزاعًا، ولكن يقبضُ العلمَ بقبضِ العلماء، شيخ المالكية في مصر الأستاذ الدكتور أحمد طه ريان، شيخ مشايخنا في الفقه والحديث، ليتني لحقت به.. ليتني حضرت له، عدة أعوام تمنيت لو يرزقني الله بحضور مجلس له، وكنت قد عزمت على الحضور له عندما يعود للجامع الأزهر، لكن قدر الله نافذ، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،ة اللَّهُمَّ لا تحرمنا أجره، ولا تفتنّا بعده، واغفر لنا وله، واجمعنا معه في جنّات النّعيم يا ربّ العالمين صلاة الجنازة في الجامع الأزهر للنساء والرجال بعد ظهر اليوم إن شاء الله».